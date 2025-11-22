HOYSuscripcion LR Focus

Chankas gana 3-1 a la 'U' por última fecha del Torneo Clausura
Sociedad

Capturan a mototaxista acusado de abusar de una niña de 9 años: sujeto trasladaba a menores en su vehículo en Tingo María

El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra el investigado, quien tiene antecedentes penales por delitos similares en el 2021.

Mototaxista sindicado de abuso sexual recibe 9 meses de prisión preventiva en Tingo María.
Un lamentable caso ha alertado a la ciudad de Tingo María, en el departamento de Huánuco, cuando Kevin Rusver Cachique Ruvina, un mototaxista de 20 años, fue capturado por la Policía Nacional (PNP) por el delito de abuso sexual contra una menor de 9 años.

El hecho ocurrió cuando la niña abordó un mototaxi de color rojo para dirigirse a su centro educativo. Sin embargo, según la denuncia, el chofer del vehículo menor desvió su ruta para trasladar a su víctima en un descampado cerca de la Playa Tigo, donde habría cometido el delito.

Cámaras de seguridad cerca a la institución educativa donde fue dejada la escolar registraron el momento en el que la niña descendió de la mototaxi para pedir auxilio a una vendedora ambulante. Luego de tres horas, la PNP logró capturar al sujeto.

Mototaxista solo trasladaba menores en su vehículo

De acuerdo con información del General Humberto Alvarado, Jefe de la Región Policial de Huánuco, el detenido trabajaba bajo un modus operandi de trasladar en su unidad solo a menores de edad sin que estos estén en compañía de un adulto.

Tras la publicación de la fotografía del presunto violador, otras dos adolescentes se acercaron a la comisaría para denunciar tentativas de violación por parte del mismo sujeto. Kevin Cachique Ruvina habría cumplido condena por el mismo delito desde el 2021.

Exigen justicia por menor de edad en Tingo María

El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra el acusado de violación, luego de que la Fiscalía presentara pruebas contundentes en el que incluye el testimonio de la víctima en Cámara Gesell.

El médico legista que revisó el caso confirmó que la niña habría sufrido lesiones. Ante la gravedad del delito, Cachique Ruvina podría recibir una pena de cadena perpetúa.

