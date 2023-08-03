Machu Picchu no es el único: estos son los 5 mejores destinos turísticos de Perú, según ChatGPT

Machu Picchu fue considerado como el mejor destino turístico del Perú por ChatGPT. Foto: composición LR/GLR/MMX News

Machu Picchu es una de las siete maravillas del mundo y es considerado el principal destino turístico del Perú por ChatGPT. Además, cada año miles de turistas visitan la ciudadela inca del Cusco. Sin embargo, la inteligencia artificial también consideró a otros cuatro destinos turísticos como los más destacados del país.

A continuación, te contamos qué otros lugares del Perú figuran en la lista de la IA y por qué esta recomienda que los visitemos al menos una vez en la vida.

¿Cuáles son los mejores destinos turísticos del Perú?

La inteligencia artificial nombró a Machu Picchu como el mejor destino turístico, ya que "ofrece vistas impresionantes y una maravillosa experiencia arqueológica". En segundo lugar, ChatGPT mencionó a la ciudad de Cusco, puesto que en su momento fue la capital del Imperio Inca.

"Sus calles empedradas, plazas coloniales y sitios arqueológicos cercanos, como Sacsayhuamán y Qorikancha, hacen que Cusco sea un destino fascinante", manifestó la IA. Conoce qué otros destinos turísticos figuran en el ranking de la herramienta creada por OpenAI.

La ciudad de Cusco es uno de los principales atractivos turísticos del Perú, según ChatGPT. Foto: El Peruano

Valle Sagrado de los Incas

Ubicado cerca de Cusco, el Valle Sagrado de los Incas posee un bello paisaje natural, espacios arqueológicos, comunidades tradicionales, mercados locales y otros atractivos, como ríos y quebradas.

La ciudad de Arequipa

"Conocida como la Ciudad Blanca debido a su arquitectura colonial de piedra volcánica blanca, Arequipa es una ciudad encantadora con una rica historia y una impresionante arquitectura", respondió la IA.

Arequipa figura entre los 5 mejores destinos turísticos del Perú, según ChatGPT. Foto: El Peruano

Lago Titicaca en Puno

Las islas flotantes de los Uros y las islas Taquile y Amantani son destinos muy reconocidos que se encuentran dentro del lago Titicaca. Este lugar también destaca por ser el lago navegable más alto del mundo, ya que posee una altitud aproximada de 3.812 metros sobre el nivel del mar.