Mujer que rescataba animales pierde la vida tras ser atropellada en Arequipa

Amigos de Juliana denunciaron que la víctima recibía amenazas y golpes por parte de comerciantes que venden animales de forma ilegal. Foto: Composición LR / Difusión

Una valiente mujer que dedicaba su vida a rescatar animales en la ciudad de Arequipa perdió la vida en la madrugada de hoy, tras ser atropellada por un bus de transporte público de la empresa Megabus Arequipa, cuando intentaba cruzar la pista del bypass de la plataforma del Avelino, en el distrito de José Luis Bustamante.

La víctima, identificada como Juliana Masías León, era conocida por su compromiso y amor hacia los animales abandonados y en situación de calle. “Ella alimentaba a las palomas” y “Esa señora rescataba a los animalitos”, decían.

Denuncian presuntos maltratos a Juliana

Tras la muerte de Juliana, los animalistas de Arequipa revelaron que ella era víctima de constantes maltratos por parte de algunos ambulantes de la zona, quienes se dedicaban a vender animales de forma ilegal. Esta violencia habría contribuido a una crisis emocional y afectado su salud mental.

“Le quemaron y mataron a los perritos que ella albergaba con tanto amor en el Avelino. Eso la destruyó, entró en una crisis emocional profunda. Desde ese día cambió, y nadie imaginaba cuánto dolor cargaba”, afirmó uno de los voluntarios.

Los voluntarios de HOPE, la asociación de protección y bienestar animal de Arequipa, expresaron: “Los animales que ella cuidaba eran su familia… eran lo único que tenía”.

Exigen justicia

Personas cercanas a Juliana han declarado que ella llegaba a los lugares de reunión de los rescatistas con moretones y les relataba haber sido maltratada por personas de la misma plataforma. Aún no se conocen los nombres de quienes la agredieron, pero se exige una investigación para hacer justicia.

“El contexto que vivió Juliana era de maltrato y abandono. Ella veía constantemente violencia contra los animales y nos mostraba los moretones. Le pedimos que denunciara, pero tenía miedo’”, dijo Hania, voluntaria y abogada, integrante de HOPE a La República