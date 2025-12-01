Perú recupera 33 bienes culturales prehispánicos desde EE.UU.: piezas habían sido donadas y pertenecen a culturas ancestrales

Las piezas encontradas poseen un estilo similar al de las culturas representantivas de la herencia peruana. | Foto: Ministerio de Cultura | Composición: LR

Las piezas encontradas poseen un estilo similar al de las culturas representantivas de la herencia peruana. | Foto: Ministerio de Cultura | Composición: LR

El Ministerio de Cultura confirmó la repatriación de 33 bienes arqueológicos procedentes de Nebraska, Estados Unidos, luego de que un exalumno de la Nebraska Wesleyan University se las donara en 1996. Entre las piezas se encuentran cerámicas y textiles pertenecientes a las culturas Nazca, Tiahuanaco, entre otras desarrolladas en la costa norte del Perú.

¿Qué elementos fueron recuperados por los especialistas peruanos?

En una reunión realizada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura indicó que los bienes culturales encontrados se trataron de cerámicas (vasos, esculturas y cántaros), textiles (una muñeca y fragmentos) y objetos de madera y orfebrería similares a los elaborados en las culturas Moche, Nazca, Wari, Tiahuanaco, Chancay, Chimú y Chimú-Inca.

La verificación de los bienes estuvo a cargo de especialistas de la Dirección de Recuperaciones, departamento de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura que se encarga de implementar estrategias para la recuperación de elementos culturales que han sido sustraídos o exportados ilegalmente del país, de la mano de especialistas de la Dirección General para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Retorno de los elementos prehispánicos al Perú

Los bienes culturales prehispánicos fueron donados a la Nebraska Wesleyan University por un exalumno en el año 1996. Sin embargo, tras la verificación correspondiente, serán entregados de manera formal al Ministerio de Cultura en una ceremonia que se realizará este mes en el Palacio de Torre Tagle.