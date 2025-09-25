HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Abandonan momia prehispánica en un basural de Cusco: restos estaban dentro de una caja de cartón

Hallazgo causó impresión en vecinos de Alto Qosqo, distrito de San Sebastián. No se descarta que haya sido dejada por traficantes.

En el lugar, DDC Cusco halló un cráneo, osamenta y restos de lo que sería un fardo funerario. Foto: Luis Álvarez, La República
En el lugar, DDC Cusco halló un cráneo, osamenta y restos de lo que sería un fardo funerario. Foto: Luis Álvarez, La República

La mañana de este jueves, trabajadores de limpieza pública del distrito de San Sebastián (Cusco) encontraron, en medio de un basural del sector de Alto Qosqo, restos óseos envueltos en un costal dentro de una caja de cartón. De inmediato, dieron aviso a la Policía Nacional para las diligencias correspondientes.

Hasta el lugar llegaron representantes del Ministerio Público y de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco, quienes realizaron la inspección preliminar y el levantamiento de la osamenta. Tras las primeras evaluaciones, los especialistas informaron que se trataría de un contexto funerario de época prehispánica. Su abandono estaría relacionado con el tráfico ilícito de bienes culturales.

Investigaciones

César Gómez, perito en bienes culturales de la DDC Cusco, detalló que se halló un cráneo, osamenta y restos de lo que sería un fardo funerario. “Observamos que el cráneo habría sido manipulado por un especialista; fue pulido en varias partes”, declaró.

El especialista no descartó que los restos hayan sido dejados por personas vinculadas al tráfico de bienes culturales, quienes intentaron deshacerse de la momia al no encontrar interesados en el mercado negro.

Asimismo, precisó que, por sus características, la pieza habría sido extraída del sector de Urcos, en la provincia de Quispicanchi. “Los restos serán examinados en los laboratorios de la DDC para determinar su data exacta”, añadió.

Por su parte, el fiscal Florentino Jiménez manifestó que se iniciaron las investigaciones para dar con los responsables de abandonar los restos y mantenerlos en su poder de manera ilícita. El magistrado recordó que el delito de tráfico de bienes culturales se castiga con penas que van de 4 a 10 años de prisión.

