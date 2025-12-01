Sergio Joel Bolaños Sarmiento (29) fue asesinado a balazos por dos sicarios a bordo de una motocicleta que lo interceptaron en la cuadra 9 de la avenida Brasil, en Jesús María, la noche del domingo 30 de noviembre. El hombre fue señalado como exintegrante de la banda criminal Los Pulpos de Trujillo y habría intentado huir del ataque cuando salió a comprar a una tienda, según indicó el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola.

En la escena del crimen se hallaron 15 casquillos de bala, a solo dos cuadras de la casa del presidente José Jerí, y en pleno estado de emergencia. Según información preliminar de las autoridades, al parecer Bolaños estaba alojado en una vivienda del distrito y era vigilado por sus supuestos agresores.

¿Quién era Sergio Joel Bolaños Sarmiento?

Sergio Joel Bolaños Sarmiento nació el 1 de marzo de 1993 en Trujillo, departamento de La Libertad. Era hijo de Sergio Leoncio Bolaños Cribilleros y Nora Esther Sarmiento Castro. También era conocido con el alias de 'Bolaños'. Tenía antecedentes criminales por tenencia ilegal de armas, estuvo bajo prisión preventiva y salió en libertad en marzo de 2025. Fue acusado de extorsión y sicariato, aunque negó dichos cargos.

En agosto de este año, la vivienda de Sergio Bolaños, ubicada en la avenida Perú de Trujillo, fue destruida por una explosión con dinamita, un atentado que generó alarma en la zona y que la Policía vinculó a disputas entre bandas criminales. Las autoridades lo relacionaban con la organización criminal Los Pulpos y sostenían que existían indicios de su presunta participación en actividades como extorsión, sicariato y secuestro en Trujillo.

Bolaños, por su parte, negó siempre haber pertenecido a alguna organización delictiva. Tras el atentado, afirmó que su nombre había sido “sembrado” y que se dedicaba a negocios legales. Además, responsabilizó a alias 'Jolín' —integrante de otra facción criminal— por el ataque. Pese a estas declaraciones, las investigaciones policiales continuaron, manteniéndolo como persona vinculada al crimen organizado.

