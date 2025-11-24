HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Habrá paro de transporte el martes 25 de noviembre en Lima y Callao? Los últimos acuerdos de los gremios tras atentado contra empresas

Martín Ojeda, presidente de la Confederación Internacional del Transporte, confirmó que aún están evaluando una próxima movilización tras el último ataque a balazos contra una combi de la empresa los 'Rojitos' en San Juan de Miraflores.

Gremios de transporte descartaron que haya una movilización este 25 de noviembre.
Gremios de transporte descartaron que haya una movilización este 25 de noviembre. | Marco Cotrina

Pese a los recientes ataques contra las empresas de transporte, Martín Ojeda, presidente de la Confederación Internacional del Transporte, aclaró que este martes 25 de noviembre no se tiene planificado ejecutar un paro de transportistas en Lima y Callao. Asimismo, no se ha programado ninguna suspensión del servicio.

La pregunta de la ciudadanía surge luego del reciente ataque contra una de las combis de la empresa, los 'Rojitos', en el distrito de San Juan de Miraflores, cuando se encontraba llena de pasajeros. Conviene mencionar que los gremios de transportistas habían advertido que acatarían un paro si sucedía un nuevo atentado. Sin embargo, hasta el momento no hay una acción concreta.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Balean combi de los ‘Rojitos’ llena de pasajeros en SJM: dos personas quedaron gravemente heridas

lr.pe

Gremio de transportistas descartan paralización de actividades este 25 de noviembre

En medio de una ola de extorsiones, los gremios de transporte han dado a conocer que no hay una decisión aún entre los representantes. A pesar de que los asesinatos y ataques no han frenado, los dirigentes sostienen que tienen que evaluar la situación para acatar un paro nacional, como habían anunciado anteriormente. Por su parte, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, sostuvo que, pese a constantes reuniones, no se ha llegado a un acuerdo.

"Se está reservando una nueva fecha para una paralización nacional", preció Palomino. Por tal motivo, los gremios de transporte continúan sosteniendo mesas de diálogo con el Gobierno; sin embargo, aún acusan una falta de acción por parte del Congreso. Además, los representantes de los gremios aún se mantienen a la espera de una reunión con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

PUEDES VER: Gremios anuncian que no habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre y evalúan fechas para medida

lr.pe

El último ataque contra empresas de transporte

El pasado 23 de noviembre, se reportó un ataque en el distrito de San Juan de Miraflores contra la empresa de transporte conocida como los 'Rojitos', en donde dos delincuentes abrieron fuego contra una combi, dejando un saldo de dos personas heridas, ya que el vehículo se encontraba lleno de pasajeros.

El hecho sucedió en plena ampliación del estado de emergencia. Asimismo, el atentado habría estado dirigido al chofer de la unidad, pues las balas impactaron cerca a la cabina. Pese a ello, no hubo ninguna víctima que lamentar tras el ataque. Mientras los ataques continúan y el Gobierno no consigue frenar la ola de violencia, aún permanece incierta las siguientes acciones que tomarán los gremios de transporte.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

