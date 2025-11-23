Los gremios de transportistas de Lima y Callao confirmaron que no habrá paralización el 24 de noviembre, agudizando su situación ante extorsiones y ataques. Se espera diálogo con el Gobierno. | Difusión

Los gremios de transportistas de Lima y Callao confirmaron que no habrá paralización el 24 de noviembre, agudizando su situación ante extorsiones y ataques. Se espera diálogo con el Gobierno. | Difusión

Los principales gremios de transportistas de Lima y Callao confirmaron que no acatarán una paralización este lunes 24 de noviembre, pese a la ola de extorsiones y ataques armados que continúa afectando al sector. La decisión se tomó en medio de la falta de consenso entre las agrupaciones y a la espera de nuevas reuniones con el Gobierno.

Según informaron las asociaciones consultadas, la fecha de un eventual paro aún no ha sido definida, pues los delegados esperan resultados concretos de los diálogos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), encuentros programados para esta semana, según indican los dirigentes.

¿Habrá paro este 24 de noviembre?

La República consultó con el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, quien afirmó no conocer una fecha estimada para el próximo paro. Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), Walter Carrera, confirmó que las reuniones siguen en pie, por lo cual no existiría una fecha confirmada: ''Se está viendo''.

Además, el presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL), Geovani Diez, indicó que no hay ninguna paralización vigente para este lunes 24. Anteriormente, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, detalló a La República que varios gremios evalúan un paro preventivo ante la persistencia de los ataques.

A pesar de dar fechas tentativas para la semana que viene, como el 25 y el 27, el dirigente explicó que existe una división interna. “Yo estoy esperando que Martín Ojeda se pronuncie para no intervenir de manera improvista. Si no se toma una decisión, realizaremos plantones en los paraderos para llamar la atención. Quizás no están pagando las extorsiones y por eso están ocurriendo estos hechos”, declaró Palomino.

Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, había dicho que si existían más atentados, se realizaría un paro. A pesar de que se registraron dos ataques esta última semana (un bus de la empresa San Germán y dos unidades de la Línea Pegasso), el dirigente señaló a este medio que ''mañana (lunes) no hay paro'', y que aun se está debatiendo la medida, ya que en los próximos días habrá una reunión con ATU y el Congreso, en la cual él y transportistas de los conos de Lima estarán presentes.

Paralización quedaría como medida excepcional

Por ahora, los transportistas afirman que cualquier suspensión de actividades será estrictamente una respuesta a un ataque de alto impacto. Con ello, los usuarios de Lima y Callao pueden esperar operatividad normal del transporte público este lunes 24 de noviembre, mientras continúan las conversaciones entre los gremios y el Gobierno para enfrentar la escalada de extorsiones y violencia.

