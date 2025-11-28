EsSalud entrega este pago a las aseguradas que recientemente han tenido un bebé en Perú: beneficiarias pueden solicitarlo a nivel nacional

EsSalud entrega el subsidio por lactancia a las aseguradas que recientemente han tenido su bebé. | Foto: Composición LR/Andina.

EsSalud entrega el subsidio por lactancia a las aseguradas que recientemente han tenido su bebé. | Foto: Composición LR/Andina.

EsSalud ofrece a sus aseguradas el subsidio por lactancia, un beneficio destinado a apoyar a las madres que han recibido recientemente a su bebé. Su finalidad es aliviar los gastos iniciales que surgen durante los primeros días de vida del recién nacido.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Según informa el Seguro Social de Salud del Perú, este subsidio se otorga a la madre asegurada, ya sea titular regular o del régimen agrario. Además, EsSalud cuenta con otros tipos de subsidios y apoyos económicos que se entregan a diversos asegurados en todo el país, reforzando su compromiso con la protección social.

TE RECOMENDAMOS El PBI CRECIÓ pero NO ES una buena noticia | #Econow

EsSalud entrega subsidio por lactancia para aseguradas que recientemente han sido madres

El subsidio por lactancia es un apoyo económico que EsSalud otorga a la madre de un recién nacido vivo, siempre que el padre o la madre sean asegurados titulares en el régimen regular o agrario. Su propósito es ayudar a cubrir los gastos esenciales que surgen durante el cuidado inicial del bebé.

Este beneficio se entrega por única vez y asciende a S/ 820.00. En situaciones de parto múltiple, el monto se otorga de manera individual por cada hijo. Para acceder al subsidio, el asegurado titular debe encontrarse acreditado y en condición laboral activa en la fecha del nacimiento.

La solicitud puede presentarse dentro de un plazo de 98 días más 6 meses contados desde el nacimiento del menor. Si se trata de un parto múltiple, se añade un plazo adicional de 30 días, brindando así más tiempo para completar el trámite.

Requisitos para acceder al subsidio por lactancia de EsSalud

En el caso de las aseguradas agrarias, deben contar con tres meses consecutivos de aportes o cuatro no consecutivos en los últimos 12 meses antes de que inicie el embarazo.

Contar con un vínculo laboral al momento del nacimiento.

El bebé lactante debe estar inscrito como derechohabiente del asegurado.

Si el lactante fallece, debe efectuarse la inscripción póstuma.

¿Cómo solicitar el subsidio por lactancia que brinda EsSalud en Perú?

Las madres puedan acceder a solicitar el subsidio por lactancia que brinda el seguro social de EsSalud. Solo deben seguir estos pasos:

Debes descargar y llenar formulario N.º 1040, clic aquí.

Ubica una de las agencias y oficinas del seguro social, clic aquí.

No olvides llevar tu DNI.

Tras completar el proceso dentro de las oficinas de EsSalud, podrás acudir a los bancos autorizados y cobrar el beneficio. Asimismo, se debe tener en cuenta que este subsidio se puede solicitar dentro de los 98 días más 6 meses después de la fecha de nacimiento de tu bebé.