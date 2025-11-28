HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     
Economía

EsSalud entrega este pago a las aseguradas que recientemente han tenido un bebé en Perú: beneficiarias pueden solicitarlo a nivel nacional

EsSalud informa que el subsidio está destino para las aseguradas titulares del régimen regular y agrario, y deben cumplir requisitos específicos. El subsidio se solicita dentro de un plazo de 98 días más 6 meses desde el parto.

EsSalud entrega el subsidio por lactancia a las aseguradas que recientemente han tenido su bebé.
EsSalud entrega el subsidio por lactancia a las aseguradas que recientemente han tenido su bebé. | Foto: Composición LR/Andina.

EsSalud ofrece a sus aseguradas el subsidio por lactancia, un beneficio destinado a apoyar a las madres que han recibido recientemente a su bebé. Su finalidad es aliviar los gastos iniciales que surgen durante los primeros días de vida del recién nacido.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según informa el Seguro Social de Salud del Perú, este subsidio se otorga a la madre asegurada, ya sea titular regular o del régimen agrario. Además, EsSalud cuenta con otros tipos de subsidios y apoyos económicos que se entregan a diversos asegurados en todo el país, reforzando su compromiso con la protección social.

TE RECOMENDAMOS

El PBI CRECIÓ pero NO ES una buena noticia | #Econow

PUEDES VER: EsSalud permite que afiliados aseguren a sus parejas en 2025: el beneficio social varía si son cónyuges o no

lr.pe

EsSalud entrega subsidio por lactancia para aseguradas que recientemente han sido madres

El subsidio por lactancia es un apoyo económico que EsSalud otorga a la madre de un recién nacido vivo, siempre que el padre o la madre sean asegurados titulares en el régimen regular o agrario. Su propósito es ayudar a cubrir los gastos esenciales que surgen durante el cuidado inicial del bebé.

Este beneficio se entrega por única vez y asciende a S/ 820.00. En situaciones de parto múltiple, el monto se otorga de manera individual por cada hijo. Para acceder al subsidio, el asegurado titular debe encontrarse acreditado y en condición laboral activa en la fecha del nacimiento.

La solicitud puede presentarse dentro de un plazo de 98 días más 6 meses contados desde el nacimiento del menor. Si se trata de un parto múltiple, se añade un plazo adicional de 30 días, brindando así más tiempo para completar el trámite.

Requisitos para acceder al subsidio por lactancia de EsSalud

  • En el caso de las aseguradas agrarias, deben contar con tres meses consecutivos de aportes o cuatro no consecutivos en los últimos 12 meses antes de que inicie el embarazo.
  • Contar con un vínculo laboral al momento del nacimiento.
  • El bebé lactante debe estar inscrito como derechohabiente del asegurado.
  • Si el lactante fallece, debe efectuarse la inscripción póstuma.

¿Cómo solicitar el subsidio por lactancia que brinda EsSalud en Perú?

Las madres puedan acceder a solicitar el subsidio por lactancia que brinda el seguro social de EsSalud. Solo deben seguir estos pasos:

  • Debes descargar y llenar formulario N.º 1040, clic aquí.
  • Ubica una de las agencias y oficinas del seguro social, clic aquí.
  • No olvides llevar tu DNI.

Tras completar el proceso dentro de las oficinas de EsSalud, podrás acudir a los bancos autorizados y cobrar el beneficio. Asimismo, se debe tener en cuenta que este subsidio se puede solicitar dentro de los 98 días más 6 meses después de la fecha de nacimiento de tu bebé.

Notas relacionadas
Gratificación por Navidad en 2025 vendrá con un adicional: trabajadores en Perú podrán cobrar la bonificación extra cumpliendo este requisito

Gratificación por Navidad en 2025 vendrá con un adicional: trabajadores en Perú podrán cobrar la bonificación extra cumpliendo este requisito

LEER MÁS
EsSalud permite que afiliados aseguren a sus parejas en 2025: el beneficio social varía si son cónyuges o no

EsSalud permite que afiliados aseguren a sus parejas en 2025: el beneficio social varía si son cónyuges o no

LEER MÁS
Pacientes con hemofilia denuncian que llevan meses sin tratamiento por escasez de fármaco en EsSalud y Minsa

Pacientes con hemofilia denuncian que llevan meses sin tratamiento por escasez de fármaco en EsSalud y Minsa

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yape activa nueva función para recuperar dinero en caso de transferencias erróneas: así puedes usarla desde la app del BCP

Yape activa nueva función para recuperar dinero en caso de transferencias erróneas: así puedes usarla desde la app del BCP

LEER MÁS
Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
Jubilados de la ONP sí reciben 'gratificación' por Navidad 2025: a partir de estas fechas de diciembre adultos mayores en Perú pueden cobrar

Jubilados de la ONP sí reciben 'gratificación' por Navidad 2025: a partir de estas fechas de diciembre adultos mayores en Perú pueden cobrar

LEER MÁS
Indecopi sanciona con S/42.425 a restaurante en San Isidro por engañar a cliente con falsa oferta de alitas

Indecopi sanciona con S/42.425 a restaurante en San Isidro por engañar a cliente con falsa oferta de alitas

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 26 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Indecopi exige a aerolíneas informar sobre nueva tarifa por escala internacional en el aeropuerto Jorge Chávez desde diciembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025