José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile para reforzar el control migratorio

El presidente José Jerí anunció la declaratoria de estado de emergencia en la frontera con Chile con el fin de reforzar el control estatal y optimizar la gestión de los flujos migratorios en Tacna. La medida fue aprobada en un Consejo de Ministros extraordinario y permitirá disponer de acciones inmediatas para fortalecer la vigilancia, coordinar operativos conjuntos y mejorar la capacidad de respuesta en los puntos fronterizos.

"Vamos a declarar el estado de emergencia la frontera con Chile para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización y que podría amenazar la seguridad ciudadana de nuestro país", se lee en el post de Jerí en redes sociales.

En conferencia de prensa, el canciller Hugo de Zela, anunció que el ministro del Interior estará viajando a Tacna para supervisar las acciones en la frontera. Además dijo que se encuentran en comunicación con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para la protección de los refugiados.

"La idea es tratar de resolver los problemas mediante cooperación entre ambos países. (..) el estado de emergencia nos permitirá incrementar la presencia policial y militar. No es una decisión aislada puesto que se planea el estado de emergencia en todo la frontera. No tenemos las condiciones ni capacidad para recibir más migrantes, nuestras capacidades están colmadas, así que vamos a aplicar de manera estricta las leyes peruanas"

Esto se produce luego de que se reportara un aumento significativo de migrantes que intentan ingresar al país de manera irregular. Cabe recordar que José Antonio Kast, candidato a la presidencia de Chile por el Partido Republicano, dio un ultimátum a los extranjeros irregulares. "Tienen 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria", dijo.

Gobernador de Tacna respalda estado de emergencia

Luis Torres Robledo, gobernador regional de Tacna, mostró su respaldo a la medida anunciada por Jerí y comunicó que su gestión había solicitado esta medida días atrás. Además, exigió que el gobierno pueda facilitar la alimentación, descanso y equipos adecuados para el personal policial y militar que estarán cuidando la frontera.

"No solamente hay que enviar más refuerzos, sino también con su logística necesaria para la policía y el ejército (...) Mientras tanto las autoridades locales nos hemos puesto de acuerdo para ser equipo y detener esta avalancha de ilegales. Lo único malo es que están cerrando las pistas y justo en temporada navideña. Queremos que ambos cancilleres converses y vean una solución porque estos migrantes indocumentados por más ilegales que sean son seres humanos y merecen un trato como ser humano", sostuvo para Canal N.