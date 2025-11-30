Auto cae en Moray y obliga a autoridades a desplazarse a Patrimonio de la Nacion ante posibles daños | Composicion LR | Andina

Auto cae en Moray y obliga a autoridades a desplazarse a Patrimonio de la Nacion ante posibles daños | Composicion LR | Andina

El compo arqueológico de Moray, reconocido destino turístico del Valle Sagrado de los Incas, fue escenario de un incidente que sorprendió a vecinos y trabajadores del lugar. Un automóvil particular se deslizó desde una pendiente hasta caer en el interior del área patrimonial, generando alerta inmediata entre las autoridades encargadas de la protección del sitio.

Según los primeros reportes, el vehículo estaba estacionado en un sector inclinado sin que el freno de mano estuviera activado. La unidad descendió con varias vueltas de campana y se detuvo en una zona cercana a sectores considerados sensibles del complejo, sin que hubiera personas dentro del automóvil ni lesionados entre los visitantes.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Mincul se traslada al lugar para evaluar daños al Patrimonio Cultural de la Nación

Personal del Ministerio de Cultura se trasladó al lugar para verificar si la caída del vehículo causó algún daño a las estructuras del monumento. Junto con especialistas, la Policía Nacional registró el estado del automóvil y su ubicación final, mientras se inspeccionaban las superficies de los andenes cercanos.

Los testigos indicaron que la unidad descendió en pocos segundos y se detuvo muy cerca de las terrazas circulares, lo que generó preocupación. Las autoridades señalaron que se determinarán responsabilidades y se aplicarán las sanciones previstas en la normativa que protege los bienes culturales.

El vehículo ha quedado retenido mientras se realizan las pericias técnicas para determinar el alcance del impacto. Dicha inspección incluirá revisión detallada de los andenes y estructuras internas, con el fin de definir las medidas de resguardo necesarias.

Auto se desliza tras varias vueltas de campana en complejo de Moray y preocupa a autoridades. Foto: Andina

¿Dónde se ubica el Patrimonio Nacional de Moray?

Moray se ubica cerca del distrito de Maras, en la provincia de Urubamba, y forma parte de un territorio asociado a las comunidades de Misminay y Kaccllarakay. Su nombre proviene del quechua y corresponde a un área que, antes de la expansión inca, estuvo bajo control de grupos locales.

El sitio se caracteriza por sus terrazas circulares concéntricas, utilizadas según estudios arqueológicos como modelo experimental para la adaptación de cultivos en diferentes niveles altitudinales. Las plataformas se conectan mediante bloques de piedra llamados sarunas, que facilitan el acceso entre los niveles.

Tras la llegada de los españoles en 1533, Moray permaneció oculto bajo vegetación hasta 1932, cuando fue identificado desde el aire por Shirppe Johnson’s, quien documentó su distribución y permitió su posterior investigación y conservación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.