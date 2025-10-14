El ejemplar de Cien años de soledad que Vargas Llosa calificó con 20 ya es Patrimonio Cultural del Perú

El texto patrimonio es accesible para los investigadores. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Foto: Wilder Pari / La República.

La calificación de un Nobel a otro Nobel. Con la nota 20, Mario Vargas Llosa puntuó Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. La anotación está en el ejemplar que le regaló el colombiano en 1972 a su entonces "hermano". El texto, ahora Patrimonio Nacional de la Nación, está resguardado en la biblioteca regional de Arequipa y que lleva el nombre del escribidor peruano, quien falleció en abril último.

En el marco del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) que se desarrolla en Arequipa, este 14 de octubre se entregó la resolución que reconoce como patrimonio al ejemplar.

El texto forma parte de los 5 mil libros donados en vida por Vargas Llosa a la biblioteca regional de Arequipa, pero que por orden expresa del autor de la Guerra del fin del mundo, estuvieron cerrados al público hasta su muerte. Las obras contienen anotaciones del Nobel mistiano y las puntuaciones que hacía a cada obra.

El ejemplar de Cien años de soledad es una edición de 1967 del sello Sudamericana. La dedicatoria de García Márquez revela el afecto entre ambos escritores antes del puñetazo que le propinó Vargas Llosa en 1976 y que acabó la entrañable relación de los genios del Boom Latinoamericano.

"Para Mario, de su descuartizado, desmenuzado y desenmascardo hermano. 1972".

Testimonio de una amistad

"No se trata de algo menor, pues también se trata de la conversación entre premios Nobel, yo diría entre dos hermanos, como en la dedicatoria que le hace García Márquez a Mario", declaró el director de la Biblioteca Nacional del Perú, Juan Yangali, durante el acto ceremonial sobre la nueva condición de patrimonio invaluable del texto.

Juan Yangali explicó las singularidades del ejemplar -muy aparte de la dedicatoria- como las anotaciones en las páginas y la elaboración de un árbol genealógico de la familia Buendía, protagonistas de la mítica obra. La nota 20 (la máxima en el sistema educativo peruano) aparece encerrada en un círculo en las páginas finales.

El texto patrimonio es accesible para los investigadores. El director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, Alfredo Herrera, señaló que los interesados deben contactarse con la institución para coordinar las condiciones de uso. Aparte, la biblioteca tiene otros 4.500 textos que formaron parte de la biblioteca del autor de Conversación en la catedral y que son de libre disponibilidad para el público.

Homenajes a Vargas Llosa

El X CILE ha servido para diferentes homenajes a Mario Vargas Llosa, no solo por su condición de arequipeño, sino porque él promovió que el evento llegue a la ciudad volcán. Si bien Mario Vargas Llosa solo vivió sus primeros 6 meses de vida en Arequipa, fue parte de sus recurrentes evocaciones.

Así, este 14 de octubre se presentó el Diccionario Mario Vargas Llosa, Habitó las palabras, que compila y analiza palabras usadas en la obra del Nobel y que adquirieron un significado especial dentro de su universo.

En la presentación estuvo su hija Morgana Vargas Llosa. Algunas de las palabras que recoge el diccionario son diálogo, jefe, sociedad, huachafo, madre, lengua, Piura y Arequipa, entre otras.

Sobre la Ciudad Blanca, el poeta Alonso Ruiz Rosas recordó que Vargas Llosa vivió en una Arequipa portátil que le transmitía su familia materna, así Arequipa estaba presente cuando se trasladó a Cochabamba o Piura. "Esa Arequipa fue fundamental para la formación de Mario", puntualizó Ruiz Rosas.

Entre otras actividades, también se reabrió -tras una restauración- la casa museo Vargas Llosa, donde el Nobel vio la luz en 1936 en la urbe erigida al pie del volcán Misti.