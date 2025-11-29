HOYSuscripcion LR Focus

Trámites de pasaportes, duplicados de DNI, copias de acta de nacimiento y más, a través de nueva app virtual de MAC Express

Funcionaron destacaron que el aplicativo permite a cualquier peruano gestionar servicios públicos sin necesidad de desplazamientos o largas esperas.

MAC Express es un aplicativo que ha lanzado el Gobierno peruano para realizar múltiples trámites.
El Gobierno peruano lanzó recientemente MAC Express Perú, un nuevo aplicativo móvil que acerca los servicios del Estado a la ciudadanía y facilita la realización de trámites desde el celular. La plataforma busca agilizar los procesos, reducir los tiempos de espera y ofrecer una experiencia más práctica y accesible para todas las personas usuarias.

¿Qué tipo de trámites se podrá realizar gracias al nuevo aplicativo MAC Express Perú?

El aplicativo MAC Express Perú ofrecerá 81 trámites de 23 entidades estatales, lo que permite una mayor accesibilidad para que la ciudadanía gestione documentos, solicite servicios y realice consultas sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina del Estado. Entre los servicios disponibles figuran la emisión de pasaportes, los certificados de movimiento migratorio, la apostilla y la legalización digital de documentos, la solicitud de duplicado de DNI y las copias certificadas de actas de nacimiento, entre otros. Todos estos servicios pueden visualizarse al ingresar a la plataforma.

El aplicativo que permitirá a la ciudadanía realizar más de 80 trámites

Durante la ceremonia por el decimoquinto aniversario de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, detalló que el aplicativo será de acceso libre para la ciudadanía y resaltó la importancia de este avance orientado a brindar todas las facilidades necesarias.

''El lanzamiento de este aplicativo va a permitir el acceso de cualquier peruano a servicios públicos a través de su celular en todo el territorio nacional'', declaró.

Por ello, el aplicativo desarrollado por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM está disponible en dispositivos iOS y Android, lo que permitirá reducir tanto los tiempos de espera como los desplazamientos hacia lugares remotos donde las personas deben acudir para gestionar sus trámites.

La utilización del aplicativo MAC Express en otros dispositivos móviles

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) también precisó que el aplicativo puede utilizarse en otros dispositivos móviles, lo que amplía su alcance inclusivo y la cobertura territorial del Estado a través de esta nueva herramienta tecnológica. Asimismo, la reafirmó el compromiso del Estado peruano con la población de ofrecer lo mejor de los servicios públicos.

''El ciudadano debe tener claro que el Estado siempre está a su servicio. Es por ello que hemos lanzado este MAC digital que beneficiará a todos los ciudadanos que tengan un celular o una Tablet. Felicito a quienes componen la familia MAC porque lo que están realizando tiene un verdadero significado en la calidad de vida de millones de personas'', agregó el funcionario.

