Modo avión de smartphones: ¿qué es y realmente es necesario activarlo en tus vuelos?

El "modo avión" es una configuración presente en la mayoría de los dispositivos electrónicos que, por defecto, suele encontrarse desactivada. Por lo general, se representa universalmente con el ícono de un aeroplano y, si has viajado en avión, es una solicitud estándar de la tripulación de cabina que actives esta característica antes de despegar. Te explicamos el porqué de esta medida y otras utilidades que quizás no conocías a profundidad.

Modo avión: así funciona

Esta funcionalidad no es exclusiva de los teléfonos móviles; también la puedes encontrar en tabletas, ordenadores portátiles y consolas de videojuegos portátiles. Al activar el modo avión, se interrumpen todas las conexiones inalámbricas del dispositivo, lo que significa que el Wi-Fi, los datos móviles y la capacidad de realizar o recibir llamadas quedan inoperativos.

TE RECOMENDAMOS ¡APPLE EN CRISIS! IPHONE 17 PRO NO LOGRA SUPERAR A HUAWEI NI A OPPO | TECHMOOD

Asimismo, cuando tu smartphone está en modo avión, no podrás comunicarte a través de llamadas telefónicas ni mensajes de texto (SMS). Del mismo modo, el acceso a internet queda bloqueado, por lo que aplicaciones que dependen de una conexión, como WhatsApp, Facebook o TikTok, no funcionarán. Otras tecnologías como el NFC y el GPS también se desactivan automáticamente.

¿Por qué siempre piden activar el modo avión en tus vuelos?

La recomendación de activar el "modo avión" durante un vuelo tiene como objetivo principal prevenir eventuales interferencias con los sistemas de comunicación y navegación de la aeronave. Además, esta función resulta ser una excelente aliada para conservar la batería de tu dispositivo cuando te queda poca carga y no deseas apagarlo por completo. Se desactivan capacidades que se ejecutan en todo momento en segundo plano en búsqueda de señales de conectividad.

En 2014, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) estableció una normativa que permite el uso de teléfonos móviles durante los vuelos sin la necesidad de activar el modo avión. A pesar de ello, la decisión final recae en cada aerolínea, y la mayoría prefiere mantener la recomendación de activarlo como medida de precaución.

¿Es realmente peligroso?

Existen numerosas teorías en internet sobre las catastróficas consecuencias de no activar el modo avión, como la posibilidad de que el avión se estrelle o que los pilotos pierdan comunicación con la torre de control. Sin embargo, son afirmaciones falsas o sobredimensionadas. Un avión no sufrirá un accidente aunque todos los pasajeros olviden activar esta función en sus dispositivos, pero es una recomendación constante para reducir las chances de errores de funcionamiento.

De forma precisa, si los pasajeros no activan el modo avión en sus dispositivos, no se producirán interferencias graves en las comunicaciones ni problemas críticos en la aeronave. Lo que sí podría ocurrir es que los pilotos experimenten un leve zumbido durante sus comunicaciones con la torre de control, aunque no es una situación que se presente de manera constante.