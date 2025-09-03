¿Cómo cerrar tu cuenta de WhatsApp en caso roben o pierdas tu teléfono? Esto debes hacer

Tras el robo de su smartphone, muchas personas se apresuran a bloquear su número telefónico y sus tarjetas bancarias, sobre todo si están vinculadas a una aplicación financiera. Esto debido a que el delincuente podría intentar acceder a la plataforma bancaria utilizando distintos métodos para realizar transferencias de dinero sin autorización.

Lo que muchos no saben es que también es recomendable cerrar tu cuenta de WhatsApp, Facebook Messenger, entre otras aplicaciones de mensajería, ya que de esa forma evitas que el criminal pueda ponerse en contacto con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otras personas, con el objetivo de pedirles dinero a tu nombre.

¿Cómo cerrar tu cuenta de WhatsApp?

Actualmente, cerrar una cuenta de Facebook de forma remota es un proceso sencillo: basta con iniciar sesión desde una computadora y, en los ajustes, seleccionar la opción correspondiente. En cambio, con WhatsApp la situación es diferente, ya que WhatsApp Web y la aplicación para Windows, no tiene una función similar.

En caso hayas vinculado tu cuenta de WhatsApp a otro teléfono inteligente, gracias a la función multidispositivo, sí tendrás la posibilidad de cerrar la sesión en tu celular robado. Para hacerlo, solo ingresa a los ajustes de la aplicación, dirígete a "Dispositivos vinculados" y ubica tu equipo en el listado. Eso sería todo.

Si no cuentas con un segundo celular vinculado, la alternativa es contactar con tu operador y pedirle un duplicado de tu tarjeta SIM. Una vez que coloques el nuevo chip en tu smartphone, descarga WhatsApp e inicia sesión. De inmediato, la aplicación de mensajería cerrará la cuenta en el dispositivo que te robaron o perdiste.

Aunque estas son las opciones más utilizadas, existe una alternativa para quienes no pueden acceder de inmediato a un nuevo teléfono. En estos casos, puedes contactar directamente con WhatsApp a través de este enlace y solicitar la desactivación de tu cuenta por robo. Recuerda incluir tu número completo junto con el prefijo internacional y un correo.

¿Cómo restablecer tu teléfono a su estado de fábrica?

Adicionalmente, también puedes restablecer tu teléfono a un estado de fábrica de manera remota. Este proceso elimina tu cuenta de Google, todas las apps que hayas instalado (entre ellas WhatsApp) y las fotos, videos, entre otro contenido que hayas almacenado en tu smartphone. Para hacerlo, tendrás que seguir estos pasos: