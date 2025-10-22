HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

¿Cansado de las llamadas SPAM? Los 3 tips para ya no tener que bloquear números de desconocidos

Aunque son miles los usuarios que sufren a diario con las llamadas molestas, pocos saben qué deben dejar de hacer o cómo proceder para no perder tiempo bloqueando los números desconocidos que los contactan.

Hay varios criterios que debes tener en cuenta. Foto: Composición LR
Hay varios criterios que debes tener en cuenta. Foto: Composición LR

Desde hace muchos años, las denominadas llamadas spam es una de las grandes problemáticas que afectan a millones de usuarios de smartphones en todo el mundo. Por lo general, son intentos de contacto que realizan los call centers con la intención de vender sus productos y servicios. ¿Te llaman demasiados números desconocidos y te cansaste de bloquearlos todos? Te compartimos una serie de tips que debes tener en cuenta para eliminarlos por completo o, por lo menos, reducir la cantidad de veces que tratan de contactarte.

Reduce las llamadas spam

¿Identificadores de llamadas?

Por ejemplo, no descargues estas apps que identifican llamadas, porque la mayoría de estos servicios sí, identifican quién te llama, pero también comparten tu número y el de tus contactos a terceros. Entonces, al final te ayudan a saber quién trata de hablarte, pero a la vez ellos son los que difunden tu número. Es un círculo vicioso e incluso hasta podrían espiar tus conversaciones.

Reclama Virtual de Indecopi

También, si te cansaste de bloquear cada número de Call Centers que te llama, ve a los canales de Indecopi a través de sus redes sociales o desde su sitio web Reclama Virtual y registra tu denuncia como consumidor afectado por llamadas que ofrecen productos o servicios sin previo consentimiento. Es un proceso totalmente virtual, simple, llena el formulario y si tienes pruebas es más rápido. Tras eso, si siguen insistiendo pues les caerán sanciones económicas. Es la solución más directa y formal para acabar con el spam.

Identificador del teléfono de Google

Si tienes la app de teléfonos de Google, entra a tu configuración y activa el identificador de llamadas y spam. Así sabes cuándo no conviene contestar o que se filtre automáticamente los intentos de llamadas spam.

Xiaomi 15T Pro es oficial: cámara Leica telefoto 5x, Dimensity 9400+, 5.500 mAh de batería y más

¿Cómo cerrar tu cuenta de WhatsApp en caso roben o pierdas tu teléfono? Esto debes hacer

El celular más raro de 2025: es cuadrado, tiene una cámara giratoria y una funda con teclado físico

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Sabes el truco para que tu teléfono ‘grite’ cuando termine de cargar su batería?

Elon Musk revela qué profesionales serían los primeros en enfrentarse a la inteligencia artificial en el ámbito laboral: “La IA transformará de manera significativa”

