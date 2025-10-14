HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Abu Dabi lanza aplicación que permite casarse en 24 horas desde cualquier parte del mundo

Las parejas interesadas en casarse en Abu Dabi ahora pueden hacerlo fácilmente a través de una aplicación, sin necesidad de viajar. Este servicio está disponible para ciudadanos y no residentes.

Por solo 217 dólares, podrás casarte en Abu Dabi de forma virtual, sin tener que viajar a Emiratos Árabes Unidos.
Por solo 217 dólares, podrás casarte en Abu Dabi de forma virtual, sin tener que viajar a Emiratos Árabes Unidos. | Foto: AFP

¿Te imaginas casarte con un clic? Aunque no lo creas, existe una aplicación para eso. Las parejas que quieran casarse en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, podrán hacerlo rápidamente mediante una app, sin siquiera tener que viajar al país.

Aunque los matrimonios en línea se introdujeron en los Emiratos Árabes Unidos durante la pandemia, la versión más reciente de la aplicación del gobierno de Abu Dabi simplificó el proceso, permitiendo incluso a los no residentes unirse de manera virtual.

No hace falta acudir físicamente

"Las personas pueden conectarse y realizar todo el procedimiento sin necesidad de acudir físicamente a ningún lugar", explicó Mohamed Al Askar, responsable de la aplicación TAMM, en el marco de la feria tecnológica Gitex en Dubái.

Por unos 217 dólares, los usuarios podrán completar los formularios, cargar los documentos necesarios, reservar al oficiante y organizar una ceremonia virtual en un plazo de 24 horas, siempre y cuando haya horarios disponibles.

Asimismo, por una suma adicional, los flamantes nuevos esposos podrán legalizar su acta de matrimonio ante el Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí.

Cabe resaltar que este servicio se encuentra disponible tanto para ciudadanos como para expatriados, que representan cerca del 90% de la población del país, y también para no residentes, a través de un poder notarial.

Cualquiera puede casarse en Abu Dabi sin importar su nacionalidad

El matrimonio puede ser religioso o civil. No obstante, el civil solo está disponible para los extranjeros. Emiratos Árabes Unidos es el único país del Golfo que permite el matrimonio civil, solo para extranjeros, desde 2021.

"Cualquier persona que quiera casarse en Abu Dabi, sea cual sea su nacionalidad, puede hacerlo en línea", contó Mohamed Al Askar. Además, reveló que la jurisdicción es una de las primeras en el mundo en ofrecer esta posibilidad.

Ucrania, por ejemplo, permite el matrimonio en línea desde el 2024, para que las parejas separadas por la guerra puedan casarse utilizando su aplicación gubernamental.

El servicio de Abu Dabi es una de las nuevas funcionalidades de la aplicación gubernamental TAMM, cuya última versión incluye un agente de Inteligencia Artificial (IA) que realiza procedimientos administrativos sin intervención humana.

Abu Dabi, el emirato más grande del país, se ha fijado el objetivo de convertirse en un gobierno basado en la inteligencia artificial (IA) para 2027, con inversiones ascendentes a 3.500 millones de dólares.

