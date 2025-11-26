HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Sociedad

Incautan más de 100 celulares y detienen a dos personas en la ‘cachina’ de Juliaca

Policía ejecutó un operativo inopinado y decomisó equipos presuntamente robados.

Operativo Terminales Móviles 2025 se ejecutó en la cachina de Juliaca. Foto: PNP
Operativo Terminales Móviles 2025 se ejecutó en la cachina de Juliaca. Foto: PNP

Más de 100 teléfonos de dudosa procedencia fueron incautados durante un amplio operativo policial realizado en el pasaje La Libertad y zonas aledañas al jirón Cahuide, en Juliaca, punto identificado como una zona donde se comercializaban equipos sin sustento legal. La intervención buscó frenar la venta de celulares presuntamente robados, una práctica que, según las autoridades, alimenta redes dedicadas al hurto y reventa en la ciudad.

El despliegue se inició ayer martes 25 de noviembre, cuando personal de diferentes unidades de la Policía Nacional cerró los accesos e inspeccionó de manera minuciosa los puestos. Durante el operativo, algunos comerciantes intentaron justificar la procedencia de sus equipos, mientras otros optaron por cerrar sus locales para evitar sanciones.

TE RECOMENDAMOS

'HABLANDO HV3V4D4S’ EN EL CONGRESO: ABOGADO CITÓ A JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA | FUERTE Y CLARO

Como resultado de la intervención, denominada “Terminales Móviles 2025", se incautaron 107 celulares sin documentos que acrediten su origen y se recuperaron otros 14 equipos con denuncias vigentes por robo. Entre los dispositivos figuran marcas como Samsung, Huawei, Motorola, Honor, Oppo y Redmi, varios de ellos con el IMEI adulterado o sin registro técnico.

PUEDES VER: Un muerto y un herido tras violento despiste de vehículo en la vía Lampa–Juliaca

lr.pe

Hay dos detenidos

Asimismo, dos varones fueron detenidos por el presunto delito de receptación. Ambos fueron identificados con las iniciales R.D.Y. (39) y A.R.A.A. (33), quienes quedaron a disposición del Ministerio Público, que en las próximas horas evaluará su situación legal. Los equipos decomisados pasarán por un proceso de verificación para que los propietarios puedan identificarlos.

Las autoridades recordaron que adquirir celulares en mercados informales incrementa la cadena delictiva y expone a los usuarios a comprar equipos robados o alterados. También invocaron a la población a utilizar los canales de consulta de Osiptel para verificar si un teléfono tiene reporte por sustracción.

Finalmente, la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual asumió las diligencias del caso, a fin de determinar responsabilidades y continuar con las investigaciones sobre la presunta red de comercialización ilegal que operaba en esta zona comercial de Juliaca.

Policía detuvo a dos personas tras operativo. Foto: PNP

Policía detuvo a dos personas tras operativo. Foto: PNP

Notas relacionadas
Un muerto y un herido tras violento despiste de vehículo en la vía Lampa–Juliaca

Un muerto y un herido tras violento despiste de vehículo en la vía Lampa–Juliaca

LEER MÁS
Coronavirus: ¿Cómo publicar avisos en el diario La República desde la comodidad de tu hogar?

Coronavirus: ¿Cómo publicar avisos en el diario La República desde la comodidad de tu hogar?

LEER MÁS
Juliaca, la ciudad donde se dispone de nueve mil silos en la vía pública en vez de servicios higiénicos

Juliaca, la ciudad donde se dispone de nueve mil silos en la vía pública en vez de servicios higiénicos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

LEER MÁS
Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

LEER MÁS
Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

LEER MÁS
Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

Los productos de esta región del Perú se exportan a China y México a través del Megapuerto de Chancay: bienes llegan en menor tiempo a su destino

‘Los Injertos del Rímac’: Confesiones y doble vida de un asesino a sueldo

Sociedad

‘Los Injertos del Rímac’: Confesiones y doble vida de un asesino a sueldo

Independencia: falso taxista de aplicativo es detenido por robar a sus pasajeros

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

Ronald Atencio: "Que tengamos afinidad con Cuba y Venezuela no significa que queremos copiarlos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025