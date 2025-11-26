Incautan más de 100 celulares y detienen a dos personas en la ‘cachina’ de Juliaca

Más de 100 teléfonos de dudosa procedencia fueron incautados durante un amplio operativo policial realizado en el pasaje La Libertad y zonas aledañas al jirón Cahuide, en Juliaca, punto identificado como una zona donde se comercializaban equipos sin sustento legal. La intervención buscó frenar la venta de celulares presuntamente robados, una práctica que, según las autoridades, alimenta redes dedicadas al hurto y reventa en la ciudad.

El despliegue se inició ayer martes 25 de noviembre, cuando personal de diferentes unidades de la Policía Nacional cerró los accesos e inspeccionó de manera minuciosa los puestos. Durante el operativo, algunos comerciantes intentaron justificar la procedencia de sus equipos, mientras otros optaron por cerrar sus locales para evitar sanciones.

Como resultado de la intervención, denominada “Terminales Móviles 2025", se incautaron 107 celulares sin documentos que acrediten su origen y se recuperaron otros 14 equipos con denuncias vigentes por robo. Entre los dispositivos figuran marcas como Samsung, Huawei, Motorola, Honor, Oppo y Redmi, varios de ellos con el IMEI adulterado o sin registro técnico.

Hay dos detenidos

Asimismo, dos varones fueron detenidos por el presunto delito de receptación. Ambos fueron identificados con las iniciales R.D.Y. (39) y A.R.A.A. (33), quienes quedaron a disposición del Ministerio Público, que en las próximas horas evaluará su situación legal. Los equipos decomisados pasarán por un proceso de verificación para que los propietarios puedan identificarlos.

Las autoridades recordaron que adquirir celulares en mercados informales incrementa la cadena delictiva y expone a los usuarios a comprar equipos robados o alterados. También invocaron a la población a utilizar los canales de consulta de Osiptel para verificar si un teléfono tiene reporte por sustracción.

Finalmente, la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual asumió las diligencias del caso, a fin de determinar responsabilidades y continuar con las investigaciones sobre la presunta red de comercialización ilegal que operaba en esta zona comercial de Juliaca.