LO FALSO:

José Jerí planteó la reducción del precio del arroz y de otros productos de primera necesidad.

LO VERDADERO:

Tras revisar los portales oficiales del Despacho Presidencial y del Gobierno del Perú, las redes sociales del presidente José Jerí, así como los medios estatales como El Peruano y TV Perú, no se encontró evidencia de que el mandatario haya anunciado una reducción del precio del arroz y de otros productos de primera necesidad.

Tampoco se hallaron declaraciones o información en medios de comunicación reconocidos como La República, El Comercio, Infobae o RPP que sustenten dicha afirmación.

En redes sociales se viralizó una publicación que afirmaba que el actual presidente del Perú, José Jerí Oré, planteo la reducción del precio del arroz. Sin embargo, tras revisar las grabaciones de las declaraciones oficiales del presidente, sus redes sociales, los comunicados y las notas de prensa del Gobierno, se determinó que esta versión es falsa.

Hasta la publicación de esta verificación, el post falso acumulaba más de 5.100 reacciones, 900 comentarios y 70 compartidos.

Publicación falsa difundida en Facebook

Además, otras publicaciones repitieron la misma desinformación y añadieron que no solo se trataba de la reducción del precio del arroz, sino también de otros productos de primera necesidad, como el azúcar, leche y huevos.

El presidente del Perú no anunció la reducción del arroz: el despacho Presidencial lo desmintió

El actual presidente del Perú, José Jerí asumió el cargo el 10 de octubre tras la vacancia de Dina Boluarte. Desde entonces hasta el 25 de noviembre, se revisaron la página oficial del Despacho Presidencial, los comunicados y publicaciones del Gobierno del Perú, las redes sociales del mandatario y los contenidos difundidos por medios estatales como el diario El Peruano y TV Perú.

Aunque se llevó a cabo una revisión minuciosa, no se encontró ningún registro oficial que confirme declaraciones o medidas adoptadas por el presidente José Jerí durante ese periodo, ya sea en medios estatales, plataformas oficiales del Gobierno o entrevistas recientes. Asimismo, se revisaron medios digitales como La República, El Comercio, Infobae y RPP, sin que se hallara evidencia que sustente la versión sobre un supuesto anuncio de la reducción del precio del arroz y de otros productos de primera necesidad.

Conclusión

En síntesis, no hay ningún registro de los canales oficiales del Estado peruano, incluido el diario "El Peruano", TV Perú y las redes sociales del presidente, que respalde la supuesta declaración del presidente del mandatario sobre la reducción del precio del arroz u otros productos de primera necesidad. Tampoco se hallaron declaraciones en medios de comunicación reconocidos como La República, El Comercio, Infobae o RPP que sustenten dicha afirmación. Por lo tanto, es falso que José Jerí planteó la reducción del precio del arroz y de otros productos de primera necesidad

