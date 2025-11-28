HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile
Sociedad

La Libertad: accidente de carretera deja 33 heridos, varios viajaban en la tolva de una camioneta

El hecho ocurrió en el kilómetro 693 de la Panamericana Norte, donde una combi que trasladaba pasajeros chocó contra una camioneta que transportaba obreros de una empresa agrícola.

La mayoría de heridos viajaba en la tolva de una camioneta. Foto: cortesía.

El choque entre una combi y una camioneta, ocurrido en el kilómetro 693 de la carretera Panamericana Norte, dejó como saldo 33 personas heridas. El hecho ocurrió en el tramo del Puente Olivares, distrito de San José, provincia de Pacasmayo, región La Libertad.

Según las autoridades, el accidente se produjo la madrugada del viernes 28 de noviembre, aproximadamente a las 5:30 a. m.

PUEDES VER: Transportistas de mineral bloquearon vía hacia la sierra de La Libertad en protesta por ampliación del REINFO

Tras el incidente, llegaron cinco ambulancias del Sistema de Atención Médico de Urgencia (SAMU) y dos unidades de bomberos para trasladar a los heridos al Hospital de Apoyo Tomás Lafora y al Hospital de Chepén.

Policía investiga el accidente

Testigos informaron que la combi de la empresa Valle del Norte, que viajaba desde el sur llevando pasajeros de la sierra liberteña hacia el norte, chocó por la parte trasera contra una camioneta que transportaba obreros de una empresa agrícola en la tolva. Como resultado, la camioneta volcó y quedó en la pista con las ruedas hacia arriba.

La Policía de Carreteras se presentó en el lugar de los hechos para iniciar las diligencias correspondientes y determinar la causa del accidente.

Identifican a los heridos

La mayoría de los heridos, principalmente obreros de la empresa agrícola, fueron identificados como: Jennifer Milagros Paredes Silva (31 años); Gian Max Julcamoro Silva (20); Lucelina Vásquez Gálvez (40); Levi Meléndez Pinedo (53); María Matilde Sánchez Tinoco (35); Regina Joisi Castañeda Muñoz (36); José Nolberto Pichen Yépez (60); Madeleyne Vásquez Chacón (27); y Wilder Roger Tejada Palomino (41).

En la lista también figuran: Luz Vásquez Gálvez (40); Angélica María Bazán Morán (50); Daniela Amparo Agapito Bazán (21); María Santa Catalina Sánchez Ticoco; Amancio Jara Calderón; Flavia Petronila Ruiz Castañeda; además de un adolescente de 17 años con las iniciales J.P.J.S. y otro de 12 años, S.J.M.S.V.

