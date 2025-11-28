Corte de La Libertad obtiene primer puesto a nivel nacional por Buena Práctica sobre Acceso a la Justicia

Un nuevo logro alcanzó la Corte Superior de Justicia de La Libertad, tras obtener el primer puesto a nivel nacional en la categoría “Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad” en el Segundo Concurso Nacional de Buenas Prácticas sobre la Aplicación de las Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Este premio fue otorgado gracias a la implementación de la buena práctica “Protocolo para efectivizar los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, conforme a las Reglas de Brasilia”, realizada por los magistrados superiores de la Tercera Sala Especializada Laboral de la Corte de La Libertad, quienes diseñaron una serie de acciones que permiten la atención eficiente y oportuna de los procesos de adultos mayores en un plazo máximo de 20 días.

Esta iniciativa ha mejorado los tiempos de respuesta en la tramitación de los procesos contenciosos, administrativos, laboral y previsional de dicha sala, cuya parte demandante son personas en condición de vulnerabilidad, como adultos mayores y personas que padecen de enfermedades autoinmunes o requieren de una atención especial de salud.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, fue la encargada de entregar el merecido premio a la titular del Distrito Judicial de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, durante la realización del XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica y del XIV Encuentro Nacional de Presidentas (es) de Cortes Superiores y Responsables de Comisiones Distritales de Acceso a la Justicia, que se llevó a cabo en la ciudad de Huaraz.

Por su parte, la doctora Cecilia León felicitó el desarrollo de esta iniciativa por parte de los jueces de la Tercera Sala Laboral, ratificando el compromiso de la Corte de La Libertad de mejorar la atención de los procesos judiciales en todas las especialidades, a favor de los usuarios litigantes de la región.

Cabe señalar que, durante la ceremonia, se destacaron las principales buenas prácticas desarrolladas por las Cortes Superiores de Justicia del país que han contribuido a la implementación de las Reglas de Brasilia, impulsando de esta manera, el acceso a la justicia, la eliminación de barreras sociales, económicas, culturales y jurídicas, y la promoción de la equidad para todos y todas.