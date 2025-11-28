HOYSuscripcion LR Focus

Presidenta de la Corte de La Libertad expone Buenas Prácticas en XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad asistió al XII Encuentro Internacional de Poderes Judiciales en Huaraz, destacando la importancia del acceso a la justicia.

Estos programas buscan cerrar brechas en el acceso a la justicia y prevenir la participación de jóvenes en delitos. Fuente: Difusión.
Estos programas buscan cerrar brechas en el acceso a la justicia y prevenir la participación de jóvenes en delitos. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad participó en el XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica y el XIV Encuentro Nacional de Presidentes (as) de Cortes Superiores de Justicia y Responsables del Programa Nacional de Acceso a la Justicia, desarrollado en Huaraz los días 19, 20 y 21 de noviembre, un espacio para compartir los alcances de las diferentes Cortes del país en el contexto del acceso oportuno y eficiente a la justicia.

En el evento, la doctora Cecilia León explicó que, gracias a la firma del acuerdo de intervención y ejecución de los programas de acceso en los Centros de Educación Básica Alternativa, la Corte de La Libertad ha logrado implementar exitosamente las buenas prácticas denominadas “Mesa de Justicia Itinerante” y “Jueces penales dialogando con escolares”.

La titular de la primera Corte del Perú republicano resaltó que el desarrollo de las mesas de justicia itinerante ha permitido acortar las brechas entre la justicia y uno de los grupos etarios que forma parte de la población vulnerable, beneficiando con orientación gratuita, recepción de demandas y denuncias, y atención personalizada a adolescentes, jóvenes y adultos que trabajan y estudian en centros educativos nocturnos.

Por otro lado, enfatizó que la labor en la iniciativa “Jueces penales dialogando con escolares” ha contribuido a la concientización y prevención de la participación de adolescentes y jóvenes en la comisión de actos delictivos. Esta iniciativa se ha desarrollado tanto en instituciones de educación regular como alternativa, a fin de contrarrestar la alta incidencia de captación de menores por organizaciones criminales.

Estos proyectos se han llevado a cabo en centros educativos de Trujillo, Ascope, Chepén, Chao, Florencia de Mora, Moche, Huamachuco, Otuzco y El Porvenir, y continuará impulsándose en los demás distritos y provincias de la región, con el objetivo de brindar una justicia cercana a todos y todas.

Finalmente, la presidenta León Velásquez ratificó su compromiso para romper las barreras de acceso a la justicia a favor de las personas en condición de vulnerabilidad, sobre todo de aquellos grupos que por años han estado desatendidos y han tenido dificultad para acceder al servicio.

Este grupo al que estamos llegando estaba invisibilizado, nadie se preocupaba por los jóvenes y adultos que estudiaban por la noche y que tenían diversas dificultades para acceder a la justicia. Nosotros lo estamos logrando”, puntualizó la titular de la Corte de La Libertad.

