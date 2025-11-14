Vendedora ambulante pierde la vida tras ser atropellada dos veces por un auto en Cercado de Lima

La mujer fue embestida por un auto cuando se encontraba de regreso a su vivienda. Foto: Composición LR

Un trágico hecho ocurrió cerca de la medianoche de este viernes 14 de noviembre en el Cercado de Lima, donde una vendedora ambulante fue arrollada por un vehículo cuando se encontraba en plena vía pública. El suceso se registró en la cuadra 2 del jirón Rufino Torrico, a pocos metros de Palacio de Gobierno.

La víctima, identificada como Ana María Masías (47), se encontraba de camino a su vivienda empujando el carrito donde vendía frutas y golosinas en la Alameda Chabuca Granda cuando fue impactada por el auto.

Mujer pierde la vida tras ser atropellada por un auto en Cercado de Lima

Según información, el vehículo blanco se encontraba detenido unos minutos en una esquina del jirón Conde de Superunda antes de que la mujer cruzara la pista. En ese momento, el conductor retrocedió a gran velocidad y la embiste, colisionando contra una maceta y parte de la pared del lugar.

Pese al impacto, el sujeto vuelve a arrancar hacia adelante y realiza una maniobra que termina llevándose por delante a la mujer que se encontraba tendida en el piso, pasando por encima y huyendo en dirección desconocida.

Lo ocurrido conmocionó a testigos y comerciantes cercanos, quienes señalaron que en la zona de la alameda existen casos de extorsión a vendedores, a quienes se les exigiría pagos diarios. Sin embargo, se mantiene en investigación si esto tendría relación con el atropello.

Familia exige justicia

El esposo de la víctima y su menor hijo de 8 años, quienes vivían cerca del lugar, intentaron socorrerla, pero ya era muy tarde. La familia inicialmente creyó que el responsable se encontraba en estado de ebriedad, pero al revisar las imágenes de una cámara de seguridad sospechan que el hecho pudo haber sido intencional.

La pareja de Ana María conversó con Latina Noticias y expresó su indignación al señalar que el conductor habría sido detenido momentáneamente, pero luego habría sido liberado.

“Ha sido agarrado y lamentablemente lo han soltado, lo han hecho escapar. (…) Ha matado a una persona, no a un animal. No debieron soltarlo. No puede seguir impune. Necesito una ayuda humanitaria porque no tengo dinero para llevarla a Cusco y enterrarla”, comentó.

En el lugar se encuentra instalada una cámara de seguridad de la Municipalidad de Lima, que sería clave para identificar el número de placa y dar con el paradero del responsable.

Canales de ayuda

