Tumbes: Fiscalía investiga si 3 mil municiones halladas en la frontera son de origen policial

Uno de los grandes problemas a resolver es el de las alianzas de militares y policías que revenden armas de fuego y municiones a grupos criminales. Un tándem al que se suma una tercera vía de corrupción: las empresas de transportes.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Agentes de la Brigada Especial contra la Criminalidad (BRECC) de la Policía Nacional del Perú desarticularon el martes una suerte de sociedad dedicada a al tráfico de municiones entre Perú y Ecuador.

TE RECOMENDAMOS ÚLTIMO ASALTO AL MINISTERIO PÚBLICO Y PRESIDENTE INHABILITADO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Esta operación mafiosa ha empujado al Ministerio Público y a la PNP a anunciar la activación de nuevos controles en la frontera norte donde el mercado negro se agiganta como un virus invisible.

Durante el operativo de la BRECC se incautaron 480 municiones calibre 9x19; y 2.469 municiones calibre 22.

De acuerdo a los oficiales encargados de la redada de los hallazgos más relevantes fue que una de las guías de remisión está registrada a nombre del teniente PNP Brajham Edgar Briceño Celmi, quien sería el remitente del envío.

Asimismo, una placa de reconocimiento incautada estaría dirigida al coronel de Estado Mayor Andrés Fabricio Erazo Marín, de la República del Ecuador. Sin embargo, las encomiendas estaban a nombre de una pareja: Ariana Pesántez y Mario Pesántez Meras.

La intervención permitió frustrar el envío de este cargamento y frustrar los planes de la organización criminal ‘Los Foráneos de Aguas Verdes’.

Las autoridades policiales informaron que las investigaciones continúan para determinar la magnitud de la red, el destino final de las municiones y el grado de participación de los oficiales implicados.

¿SON DE ORIGEN POLICIAL?

Al respecto, el primer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla (Tumbes) realizó diligencias urgentes e inaplazables tras el hallazgo de dos cajas con las municiones embaladas que eran enviadas como encomienda en la bodega de un bus interprovincial de la empresa Flores en la zona fronteriza, y que tenían como destino el Ecuador.

Tras la incautación del cargamento por parte de la PNP, el fiscal adjunto provincial Harold Luey Dioses dispuso la identificación e individualización de las personas consignadas como remitentes y destinatarios de la encomienda, a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Como parte de la investigación preliminar por el presunto delito de uso, porte o fabricación de arma de fuego y municiones, el representante del Ministerio Público solicitó información a la Dirección General de la PNP para determinar si las municiones enviadas tienen origen policial, y si las personas consignadas como remitentes pertenecen a dicha institución.

El despacho fiscal continuará las diligencias para determinar, además, si existe vinculación con alguna organización criminal peruana o ecuatoriana.

La BRECC, por su parte, mantiene acciones coordinadas para frenar el tráfico ilícito de armamento en la frontera norte, zona considerada de alto riesgo por la presencia de organizaciones criminales transnacionales.