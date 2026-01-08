Luminaria de iglesia en el Jirón de la Unión cae sobre peatón y lo deja inconsciente tras el impacto
Testigos expresaron su preocupación por la seguridad en la zona de la iglesia de La Merced, temiendo que un accidente similar pueda ocurrir nuevamente, ya que, por el lugar, transitan muchas personas diariamente.
Un peatón que trabaja para la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sufrió un grave golpe tras la caída de una luminaria de la Iglesia La Merced ubicada en el Jirón de la Unión. El hecho ocurrió este jueves 8 de enero alrededor de las 2:30 p. m., poco después del cierre habitual del edificio.
El fluorescente cayó desde la parte superior de la iglesia sobre la cabeza del hombre, quien terminó sobre el piso inconsciente tras el fuerte impacto. Transeúntes y serenos de la MML intentaron auxiliar a la víctima; minutos después acudió una ambulancia que llevó al joven a un hospital para su atención.
Testigos de la zona indicaron que el trabajador llevaba puesto un chaleco de la Municipalidad de Lima y, al parecer, se dirigía a almorzar. Asimismo, indicaron su temor por la infraestructura y de que el accidente vuelva a ocurrir en la iglesia.
"Ha sido muy grave porque cualquier persona pudo haber pasado por ahí, un bebé, un niño", indicó una mujer que observó el suceso. "Todo el mundo camina por aquí, transitan varias personas. Es peligroso", mencionó otro declarante a Latina.
Tras el incidente, la zona fue cerrada por serenazgos del lugar con una cinta amarilla de seguridad como medida para evitar posibles daños a los transeúntes.
