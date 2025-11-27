La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) anunció que realizará cortes de luz para el 28 de noviembre de 2025 en diversas zonas de Arequipa. La interrupción del servicio eléctrico se debe a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución, los cuales afectarán varias zonas de la ciudad. Durante este período, los residentes deben tomar las precauciones necesarias. A continuación, conoce los horarios exactos y las áreas que estarán sin electricidad.

Zonas de Arequipa afectadas por el corte de luz el 28 de noviembre

Santa Rita de Siguas, provincia de Arequipa

Horario: 6:00 a. m. - 3:00 p. m.

Zonas afectadas: Urbanizaciones del distrito de Santa Rita de Siguas: Asoc. Viv. Nueva Juventud Zn C, Asoc. Viv. Taller Nueva Juventud Zn A, Asoc. Viv. Taller Nueva Juventud Zn B, Augusto Guilardi, Santa Rita de Sihuas, Villa San Antonio.

Circuito: Santa Rita desde REC - 200138.

Motivo: Instalación de recloser, reemplazo de CC-950412

Majes, provincia de Caylloma

Horario: 6:00 a. m. - 3:00 p. m.

Zonas afectadas: Urbanizaciones del distrito de Majes: E-2.

Circuito: Pitay desde REC - 200429.

Motivo: Mantenimientos de redes en media tensión (intermediación de postes y montaje de SED).

