Corte de luz en Arequipa este viernes 28 de noviembre: zonas y horarios afectados
Arequipa presentará dos zonas afectadas, según SEAL. Por ello, se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones durante el corte de luz programado.
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) anunció que realizará cortes de luz para el 28 de noviembre de 2025 en diversas zonas de Arequipa. La interrupción del servicio eléctrico se debe a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución, los cuales afectarán varias zonas de la ciudad. Durante este período, los residentes deben tomar las precauciones necesarias. A continuación, conoce los horarios exactos y las áreas que estarán sin electricidad.
Zonas de Arequipa afectadas por el corte de luz el 28 de noviembre
Santa Rita de Siguas, provincia de Arequipa
- Horario: 6:00 a. m. - 3:00 p. m.
- Zonas afectadas: Urbanizaciones del distrito de Santa Rita de Siguas: Asoc. Viv. Nueva Juventud Zn C, Asoc. Viv. Taller Nueva Juventud Zn A, Asoc. Viv. Taller Nueva Juventud Zn B, Augusto Guilardi, Santa Rita de Sihuas, Villa San Antonio.
- Circuito: Santa Rita desde REC - 200138.
- Motivo: Instalación de recloser, reemplazo de CC-950412
Majes, provincia de Caylloma
- Horario: 6:00 a. m. - 3:00 p. m.
- Zonas afectadas: Urbanizaciones del distrito de Majes: E-2.
- Circuito: Pitay desde REC - 200429.
- Motivo: Mantenimientos de redes en media tensión (intermediación de postes y montaje de SED).
