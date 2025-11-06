Hidrandina anuncia corte de luz en Cajamarca: horarios y distritos afectados del 7 al 19 de noviembre

Cortes programados de energía eléctrica durante noviembre en Cajamarca. | Foto: composición LR/ Hidrandina

Cortes programados de energía eléctrica durante noviembre en Cajamarca. | Foto: composición LR/ Hidrandina

La empresa Hidrandina anunció que habrá un nuevo corte programado de energía eléctrica en varias localidades de la región Cajamarca. Este corte se llevará a cabo desde el viernes 7 al miércoles 19 de noviembre. La interrupción del servicio durará alrededor de 8 horas y afectará a diferentes distritos y sectores.

En su sitio web oficial, la compañía proporcionó detalles sobre los horarios y las áreas específicas donde se realizarán los trabajos de mantenimiento. Además, hizo un llamado a los residentes para que tomen las precauciones necesarias ante esta suspensión temporal del suministro eléctrico.

Horarios de corte de luz en Cajamarca para este viernes 7 de noviembre

Hidrandina anunció corte de luz en los distritos de Condebamba y Cachachi, en Cajabamba, desde las 8.00 a. m. a 4.30 p. m. Revisa las zonas afectadas.

Condebamba:

Caseríos: Pomabamba, El Progreso, San Martin Alto Y Bajo, La Isla, Matibamba, Iscocucho.

Sectores: Lucmapampa, Huañimba Bajo, Huañimbita - San Antonio, Llangacorral.

Sectores: Lucmapampa, Huañimba Bajo, Huañimbita - San Antonio, Llangacorral. Anexo: La Colpa,Santos Lugares

Cachachi:

Caseríos: Pauquilla, Chingol, Siguis, Chorobamba, San José Bajo y Liclipampa Bajo.

Sectores: Shirac, Pacay, Condorcucho y Pompatayos.

Sectores: Shirac, Pacay, Condorcucho y Pompatayos. Anexos: Shahuindo, San Antonio y San José Centro.

Horarios de corte de luz en Cajamarca para el miércoles 12 de noviembre

Hidrandina anunció corte de luz en el distrito Los Baños del Inca en Cajabamba, desde las 8.00 a. m. a 4.30 p. m. Revisa las zonas afectadas.

Urb. Colinas Victoria, C.P.M. Puyllucana, C.P.M. Tartar I Y Ii, caserío La Retama, Lotiz. Molinos Del Inca, caserío La Esperanza, C.P. Tartar Chico, caserío Esperanza Baja, Lot. 22 De Octubre, caserío Mayopata, caserío Chin Chin Tres Cruces, Lotiz. Mayopata I, Lotiz. Santa Teresa, caserío Baños Punta, Anexo El Molle, caserío Pampa Iracushco, Sector Rosapampa Puylucana, Av. Manco Cápac, Prolongación Pachacutec, Pasaje Camino Real Cuadra 1, Jr. El Imperio Cuadra 1.

Horarios de corte de luz en Cajamarca para el viernes 14 de noviembre

Hidrandina anunció corte de luz en estas zonas en la ciudad de Cajamarca, desde las 8.00 a. m. a 3.30 p. m. Revisa las zonas afectadas.

Sectores: La Paccha Chica Baja, Paccha Grande Baja, Pariamarca Baja - Pata Pata.

Horarios de corte de luz en Cajamarca para el miércoles 19 de noviembre

Hidrandina anunció corte de luz en estas zonas en los distritos de Pedro Gálvez e Ichocan, provincia San Marcos, desde las 8.00 a. m. a 4.30 p. m. Revisa las zonas afectadas.

Pedro Gálvez:

Caserios: Milco, Mariavilca, Cascasen, Saparcon, Choloque, El Cedro, Montoya, La Chilca, Sunchupampa, Paucamayo.

Ichocan: