¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?
Sociedad

Corte de luz en Cajamarca por Hidrandina: horarios y zonas afectadas del 21 al 29 de noviembre

Hidrandina anuncia cortes de luz en diversas zonas de Cajamarca. Se verán afectados caseríos de distritos como Los Baños del Inca, Llacanora, Celendin, entre otros.

Hidrandina publicó su rol de corte de luz de los últimos días de noviembre.
Hidrandina publicó su rol de corte de luz de los últimos días de noviembre. | Foto: composición LR/Hidrandina

Mediante sus redes sociales, Hidrandina (Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio S. A.), la cual está adscrita al Ministerio de Energía y Minas, anunció que se suspenderán los servicios en diversas zonas de Cajamarca desde el viernes 21 al sábado 29 de noviembre.

Revisa en esta nota de La República si tu vivienda será afectada por estas interrupciones en el servicio de luz. Tome sus precauciones y evite verse perjudicado.

Corte de luz en Cajamarca: ¿qué zonas serán afectadas?

Cajamarca - viernes 21 de noviembre desde las 8.00 a.m. hasta las 4.30 p. m.

Distrito Los Baños del Inca: C.P.M. El Cerrillo, C.P.M. Otuzco, C.P.M. Colguetin, Quinuapata, Alto Miraflores, Armando Revoredo Iglesias, San José de las Madres, Manzanamayo, Condominio la Estancia El Cerrillo, Lotiz. El Cerrillo, Rumipampa Baja, Tartar Grande, Bajo Otuzco.

Cajamarca - martes 25 de noviembre desde las 8.00 a.m. hasta las 4.30 p. m.

Distrito de Llacanora: C.P.M. Llacanora, C.P.M. La Victoria. 
Llimbe, Yanamarca, Iscoconga, Las Arenas, Yanamango, Cochambul.  

Distrito de Jesús: Huaraclla, La Bendiza, Catan, La Huaylla.

Cajamarca - jueves 27 de noviembre desde las 8.00 a.m. hasta las 4.30 p. m.

Distrito de Celendin: Caseríos: Maraypata, Los Verdes, La Conga de Molinopampa, Pilco, Molinopampa. Sectores: Maraypata Alta y Baja, Vista Alegre, El Tinguito. Anexo Shutute.

Distrito de Sorochuco: Pueblo Sorochuco, C.P.M. Quengomayo. 
Caseríos: El Tingo, Salacat, Sendamal, Chugurmayo, Llavidque Bajo, Llavidque Alto, Chanche Hijadero, Rejopampa, Tandayoc, Tablacucho, El Faro, La Chorrera, Rejopampa, La Carpa, Chin Chin Chaquicocha, Amarcucho, Laguna Chica Muyoc, Carirpo, Nuevo Porvenir de Occha, Cruz Pampa, Atumpampa, Pululo Alto, Yanacolpa, Ocsha, Cochapampa, Chugurmayo, Marcopata, Potrerillo, Chogopampa Bajo, Chogopampa Alto, Llullamayo, Llullamayo Cruzpampa Bajo y Alto, El Aliso, Picota Chica – Cruzpampa, Alforjacocha, Pampas Verdes, Rambanaco Cruzpampa, Milpo Las Vueltas, Paucapampa – Pachac, Nuevo Quinuamayo Sector 1, Gallorco, El Cocan, Santa María - Tres de Octubre. 
Sectores: Alto Salacat, Alto Cruz Pampa, El Lanchi – Marcopata, Pampa El Lirio – Cruzpampa, Sector Ojo de Agua, Alto Tandayoc, Uñigan Pululo, El Mangle – Yanacolpa, Uñigan Lirio, Marcopata La Shilla, La Rinconada – Llavidque, Sector El Cedro Sector 1 Y 2, San Francisco de Asis, Pachapmpas Baja, El Progreso. 
Anexos: Ingenio, Tucto Grande, Surupata, Agua Blanca, La Ramada, Chaquicocha, Huayllapampa, Cancha Corral, Chacato, El Chanche, Carhuaconga, Chirimoya, El Punrre, La Yerba Buena - Pueblo Nuevo. 

Distrito de Huasmin: Pueblo Huasmin, AA. HH. Union Progreso Pampa. 
Caseríos: Congona, La Collona, Llaguan, Sol Naciente, Los Cales, Tahuan, Namo, Jeres, Yanaquero, Paltarume, La Florida, La Primavera, La Pajuela Primavera, Chugur, Chilac N° 8, Alto Santa Rosa, Tupac Amaru, Lagunas Parte Baja, San Isidro, El Sauce, Limon Pata – Lagunas, El Lirio Alto, Lirio Bajo, Sexi - Las Cales, Huangashanga, Shita, Santa Rosa, Paucapata, Chugur, Chamana, Melendez, La Victoria, La Lucma, Chiuhala Cruz, San Juan, El Porvenir, Juan Velasco, 3 de Mayo, Pachachaca, Los  Reyes, Taya Pampa, Ampliacion Jerez, Vista Alegre, Lojulagua – Cruzpampa, Sector Villa El Salvador, Mashacate, Los Corrales, Alto Chaquil. Sector Ampliación Coñicorgue. 
Sectores: Chilipampa, La Laguna, Anchorco, Tingo Bajo, Aguas Claras, El Chorro – Jerez, Los Acostas – Cales, Pampa Verde, Badompampa Verde, Uñigan Criullo, Melendez Bajo, Alto Vista Alegre, Sartenes, Chilamo, Hualgashanga, Chupica – Mashacat, Las Prudes, Yaguaroxa – Agurio, El Toste, Minas Conga, Alto Coñicorge, El Alto Número Ocho, Alanya, Shaire - Las Cales, Shihuat, Curapampa, Quinua Melendez, Ambangue – Jerez, Pishan, Huacamichina, La Victoria Alta, El Lanche, Oxapata, Aluchuco, Florida Parte Alta, Nuevo Paraiso, Piedra Redonda, La Playa – Los Reyes, Corpacucho El Suro, Tulicancha – Jerez, Ampliacion El Amaro, La Fila Coyporullona, Collar Pampa – Jerez, Nuevo Progreso Uñigan, Sebada – Jerez, Parabolica San Jose, Sapallorco – Jerez, Marampampa – Mashacat, San Lorenzo de Llipiac, El Ushno - La Collona. 
Anexos: Corredor, Shanipata, Peña Blanca, Tacarpo, San Lucas. 

Cajamarca - sábado 29 de noviembre desde las 8.00 a.m. hasta las 4.30 p. m.

Distrito de Cajamarca: C.P.M. Huayllapampa, Barrio Delta, Barrio La Esperanza, Barrio San Vicente, Caserío El Cumbe, Caserío Milpo, Caserío San Vicente Alto, Caserío Caruacushma, Caserío Agua Tapada, Sector Urubamba, Sector Los Angeles, Sector Manantiales.

