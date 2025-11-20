Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

Las municipalidades del interior del país, en conjunto con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), han lanzado una campaña para la emisión gratuita del DNI electrónico a fin de reducir las brechas de identificación en la población, especialmente en sectores vulnerables.

Por tal motivo, la iniciativa se llevará a cabo el 24 y 25 de noviembre, priorizando a menores, adultos mayores, integrantes de comunidades indígenas y personas en situación de pobreza.

Conoce las regiones donde el trámite del DNI electrónico será gratis

Cusco

Calca

La Municipalidad Provincial de Calca ha programado la emisión del DNIe para el 25 de noviembre en la plaza Mayor de Calca, la cual empezará a las 9:00 a. m. El servicio estará destinado a menores de 0 a 17 años, adultos mayores de 60 años en condiciones de vulnerabilidad y personas con discapacidad que posean el carnet de Conadis.

Campaña gratuita en Calca. Foto: FB

Los requisitos para acceder al beneficio son los siguientes:

Copia simple del acta de nacimiento, ambos lados.

Menores de edad deben acudir acompañados por uno de sus padres, quien debe portar su propio DNI.

Copia de un recibo de servicio público actual (agua, luz, teléfono) o una declaración jurada domiciliaria.

Asistir con ropa de color para la toma de fotografía.

Pichari

En la Municipalidad Distrital de Pichari, en la provincia de la Convención, se anunciaron jornadas para las diferentes fechas:

Campaña de DNI gratuito en Pichari. Foto: FB

24 de noviembre: Sataronshiat (9 a. m.), Shincantiriato Alta (11 a. m.), Tambo de Ene (2 p. m.)

Sataronshiat (9 a. m.), Shincantiriato Alta (11 a. m.), Tambo de Ene (2 p. m.) 25 de noviembre: Natividad (8 a. m.), Puerto Mayo (3 p. m.)

Natividad (8 a. m.), Puerto Mayo (3 p. m.) 26 de noviembre: San Cristóbal (9 a. m.), Otari San Martín (1 p. m.)

San Cristóbal (9 a. m.), Otari San Martín (1 p. m.) 27 y 28 de noviembre: Losa 1 y 2 - Pichari Capital (8 a. m.)

La Libertad

Pacanga

La Municipalidad Distrital de Pacanga también ofrecerá el servicio gratuito el 24 y 25 de noviembre, dirigido a menores de 17 años y mayores de 60 años, así como a personas de 18 a 59 años en situación de pobreza con DNI caducado.

Campaña gratuita en Pacanga. Foto: FB

La atención se realizará de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en la Casa de la Cultura y en la institución educativa 80885 de San Juan de Dios.

¿Cuáles son los beneficios de usar el DNI electrónico?

Facilita trámites en entidades públicas y privadas.

Firma digital con validez legal.

Seguridad en la identificación personal mediante datos biométricos.

Reduce el riesgo de suplantación de identidad.

Moderniza los procesos de acreditación de identidad.

Favorece la inclusión digital al permitir trámites desde cualquier lugar con internet.

