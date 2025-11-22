Entregan DNI electrónico gratis este 27 de noviembre de 2025: consulta si en tu municipio podrás acceder al beneficio
El Reniec, en colaboración con diversas municipalidades del Perú, refuerza la entrega gratuita del DNI electrónico con campañas itinerantes para facilitar el acceso a este documento seguro y moderno.
- Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos
- Reniec confirma que a partir de esta edad ya no es necesario llevar la fotografía impresa para tramitar el DNI en Perú 2025
El Reniec, en coordinación con diversas municipalidades del país, continúa fortaleciendo la entrega del DNI electrónico mediante campañas itinerantes totalmente gratuitas, con el fin de facilitar el acceso de la población a este documento moderno y seguro.
Como parte de estas acciones, el jueves 27 de noviembre se llevará a cabo una nueva jornada de distribución en distintas municipalidades distritales, donde los ciudadanos podrán recoger su DNIe sin costo y recibir orientación sobre sus beneficios y uso.
TE RECOMENDAMOS
GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
PUEDES VER: Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul
DNI electrónico gratis en noviembre de 2025: ¿dónde se entregarán?
Ica
Pisco
- DNI electrónico gratis en la Municipalidad Distrital de Tupac Amaru Inca: la campaña se realizará el jueves 27 de noviembre, donde los beneficiarios son los menores de 0 a 17 años. Son 50 cupos y el horario será de 9.00 a. m. a 3.00 p. m., en el auditorio Municipal.
- Municipalidad del Centro Poblado San Miguel entregará DNI electrónico gratis el 27 de noviembre dirigido a los menores de 0 a 17 años de edad. El horario para la campaña es de 9.00 a. m. a 4.00 p. m., y será en la oficina de la misma municipalidad.
Moquegua
Mariscal Nieto
- DNI electrónico gratuito el 27 y 28 de noviembre dirigido a menores de 0 a 16 años de edad en la Municipalidad del Centro Poblado Che Chen. El horario será de 8.30 a. m. a 2.00 p. m., son 30 cupos que serán entregados en la misma oficina del municipio.
Lima
Cañete
- DNI electrónico gratis en la Municipalidad Distrital de Mala el 26 y 27 de noviembre. El beneficio cubrirá a los menores de 0 a 17 años y mayores de 60 años. El horario será de 9.00 a. m. a 5.00. p. m., en la oficina del municipio.
Beneficios del DNI electrónico, según Reniec
El DNI electrónico en el Perú ofrece múltiples beneficios que mejoran la seguridad y facilitan la interacción de los ciudadanos con el Estado. Según el Reniec, este documento incorpora un chip que almacena información codificada y mecanismos avanzados de autenticación, lo que reduce significativamente el riesgo de suplantación de identidad y fraude.
Además, permite firmar documentos digitalmente con validez legal, lo que agiliza trámites y evita desplazamientos innecesarios, especialmente en gestiones que requieren verificación de identidad o presentación de documentos oficiales.