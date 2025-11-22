Entregan DNI electrónico gratis este 27 de noviembre de 2025: consulta si en tu municipio podrás acceder al beneficio

Entregarán DNI electrónico gratis el 27 de noviembre de 2025 a nivel nacional. | Foto: Composición LR/Andina.

Entregarán DNI electrónico gratis el 27 de noviembre de 2025 a nivel nacional. | Foto: Composición LR/Andina.

El Reniec, en coordinación con diversas municipalidades del país, continúa fortaleciendo la entrega del DNI electrónico mediante campañas itinerantes totalmente gratuitas, con el fin de facilitar el acceso de la población a este documento moderno y seguro.

Como parte de estas acciones, el jueves 27 de noviembre se llevará a cabo una nueva jornada de distribución en distintas municipalidades distritales, donde los ciudadanos podrán recoger su DNIe sin costo y recibir orientación sobre sus beneficios y uso.

TE RECOMENDAMOS GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

DNI electrónico gratis en noviembre de 2025: ¿dónde se entregarán?

Ica

Pisco

DNI electrónico gratis en la Municipalidad Distrital de Tupac Amaru Inca: la campaña se realizará el jueves 27 de noviembre, donde los beneficiarios son los menores de 0 a 17 años. Son 50 cupos y el horario será de 9.00 a. m. a 3.00 p. m., en el auditorio Municipal.

Municipalidad del Centro Poblado San Miguel entregará DNI electrónico gratis el 27 de noviembre dirigido a los menores de 0 a 17 años de edad. El horario para la campaña es de 9.00 a. m. a 4.00 p. m., y será en la oficina de la misma municipalidad.

Moquegua

Mariscal Nieto

DNI electrónico gratuito el 27 y 28 de noviembre dirigido a menores de 0 a 16 años de edad en la Municipalidad del Centro Poblado Che Chen. El horario será de 8.30 a. m. a 2.00 p. m., son 30 cupos que serán entregados en la misma oficina del municipio.

Lima

Cañete

DNI electrónico gratis en la Municipalidad Distrital de Mala el 26 y 27 de noviembre. El beneficio cubrirá a los menores de 0 a 17 años y mayores de 60 años. El horario será de 9.00 a. m. a 5.00. p. m., en la oficina del municipio.

Beneficios del DNI electrónico, según Reniec

El DNI electrónico en el Perú ofrece múltiples beneficios que mejoran la seguridad y facilitan la interacción de los ciudadanos con el Estado. Según el Reniec, este documento incorpora un chip que almacena información codificada y mecanismos avanzados de autenticación, lo que reduce significativamente el riesgo de suplantación de identidad y fraude.

Además, permite firmar documentos digitalmente con validez legal, lo que agiliza trámites y evita desplazamientos innecesarios, especialmente en gestiones que requieren verificación de identidad o presentación de documentos oficiales.