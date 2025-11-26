HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Operativo en Loreto: cae sospechoso en zona cocalera y se incautan 20 toneladas de insumos

La captura se dio a un ciudadano de nacionalidad colombiana. Las autoridades estiman una afectación económica de 330 mil dólares para organizaciones de narcotraficantes.


Se encontraron estructuras clandestinas para producir grandes volúmenes de PBC y clorhidrato de cocaína. Créditos: Dirandro.
Se encontraron estructuras clandestinas para producir grandes volúmenes de PBC y clorhidrato de cocaína. Créditos: Dirandro.

Un megaoperativo ejecutado entre el 24 y 25 de noviembre en la comunidad nativa El Platanal, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en Loreto, permitió la captura de un ciudadano colombiano identificado como Jeison Augusto Falcon Chita, de 23 años, quien fue encontrado dentro de un laboratorio de producción de droga ubicado en plena zona cocalera cerca de la frontera con Colombia.

Durante las diligencias se encontraron estructuras clandestinas equipadas para producir grandes volúmenes de pasta básica y clorhidrato de cocaína, un laboratorio de 10 x 25 metros, con tanques de 1000 litros cargados con hoja de coca picada, bidones con sulfato de cocaína en solución y diversos insumos químicos como acetona, ácido sulfúrico, hidróxido de amonio y permanganato de potasio.

Las autoridades indicaron que en total se incautaron más de 20 toneladas de detritus de hoja de coca, además de materiales destinados a la extracción y refinamiento. La zona presentaba alrededor de 100 hectáreas de cultivos de hoja de coca.

A pocos metros del laboratorio principal se encontraron costales de cal, bolsas de cemento, fertilizantes colombianos, microondas usados para acelerar el secado y dos embarcaciones empleadas para el transporte fluvial de insumos. Todas las estructuras clandestinas fueron destruidas por el personal de la Dirandro.

Se encontraron costales de cal, bolsas de cemento, fertilizantes colombianos, microondas usados para acelerar el secado de la droga. Créditos: Dirandro.

Se encontraron costales de cal, bolsas de cemento, fertilizantes colombianos, microondas usados para acelerar el secado de la droga. Créditos: Dirandro.

En la segunda intervención, realizada este 25 se ubicó otra estructura rústica utilizada como almacén de insumos químicos fiscalizados, donde se decomisaron galoneras de ácido sulfúrico, herbicidas y cien costales de fertilizante. A unos metros se halló un segundo laboratorio clandestino inactivo con 20 bolsas de cal, el cual también fue destruido e incinerado.

Las autoridades informaron que este megaoperativo generó una afectación económica de aproximadamente 330 mil soles a organizaciones de narcotraficantes que operan en la frontera. Finalmente, el ciudadano colombiano detenido permanece bajo custodia mientras continúan las diligencias.

El megaoperativo contó con la participación de agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, personal del Ejército Peruano y representantes de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Iquitos.

