Vraem: Fuerzas especiales destruyen 25 laboratorios para procesar cocaína

El Comando Especial Vraem, a través de la Segunda Brigada de Infantería, junto a su Componente Aéreo y en coordinación con la Dirección Antidrogas PNP, destruyeron 25 laboratorios para el procesamiento de cocaína en Ayacucho.

Esta operación fue ejecutada en inmediaciones de los centros poblados Junín, Libertad, Rosario Santillana y Virgen Ccasa, en el distrito de Llochegua, provincia de Huanta, en pleno corazón del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Durante el procedimiento se destruyeron 23 estructuras para elaborar pasta básica de cocaína con sus respectivas pozas de maceración y decantación, además de dos mega laboratorios de clorhidrato de cocaína.

A propósito, los operativos han permitido afectar la financiación y la capacidad de las bandas criminales. Por ejemplo, con la destrucción de estos laboratorios, las autoridades informaron que el narcotráfico dejaría de recibir más de 10 millones de soles mensuales.

En el lugar se hallaron 78 kilogramos de alcaloide de cocaína en estado sólido, prensas metálicas con logotipos y moldes con marcas de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, insumos químicos fiscalizados, hornos microondas, prensas hidráulicas, gatos mecánicos y grupos electrógenos. Todo el material ilícito fue incinerado y destruido, conforme al Decreto Legislativo N.º 1241 vigente.

“La operación contó con la presencia de personal de la Fiscalía Antidrogas de Kimbiri, quienes supervisaron las acciones realizadas con precisión táctica y sin causar daño colateral a la población civil, reafirmando la vocación de las Fuerzas del Orden por proteger la vida y el bienestar de los ciudadanos del Vraem”, dijo un oficial del Ejército

Con esta acción, agregó, el Estado mediante el Comando Especial Vraem, la Policía Nacional y el Ministerio Público asestan otro golpe estratégico a las finanzas del narcotráfico que abastece a organizaciones criminales vinculadas al terrorismo.

Las fuerzas militares y policiales recordaron que la noche del 11 de agosto del 2013 perdieran la vida Orlando Borda Casafranca (a) Alipio y Martín Quispe Palomino (a) Gabriel, los dos jefes senderistas y un tercer mando apodado Alfonso. El hecho ocurrió en la localidad de Llochegua -Comunidad de Pampas- provincia de Huanta.

Para ellos fue resultado de un operativo secreto efectuado por las fuerzas especiales (Operación Camaleón) que habría ubicado y abatido a los terroristas cuando veían un programa de televisión en una cabaña protegida y preparada para diversas contingencias en idear sus estrategias: Cobrar cupos a narcotraficantes, preparar el envío de droga y conseguir armamento y logística.