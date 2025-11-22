Banda criminal ‘Piratas del Río’ asalta restaurante flotante del cantante Esaud Suárez en Loreto
Los delincuentes escaparon con equipos valorizados en S/10.000 a bordo de un bote por el río Nanay. Aprovecharon la oscuridad para desaparecer.
El acto delictivo perpetrado por la banda criminal 'Los Piratas del Río' en el restaurante flotante del cantante Esaud Suárez, ubicado en la comunidad nativa de Santo Tomás, en la provincia de Maynas, en el departamento de Loreto, ocurrió alrededor de las 4 a.m. del 22 de noviembre.
Personal de seguridad del local campestre declaró a RPP que los sujetos habrían sustraído del local campestre, equipos de sonido profesional que incluía dos parlantes, micrófonos y dos consolas. De acuerdo con uno de los trabajadores, se percataron del asalto porque al ladrón se le cayó un parlante.
A pesar de que realizaron disparos al aire para frustrar el asalto, los delincuentes lograron escapar con el botín valorizado en S/ 10.000 a bordo de un bote por el río Nanay. Pobladores exigen mayor presencia policial en la zona.
Ofrecen recompensa por información
El cantante dio a conocer el hecho a través de sus redes sociales y pidió a sus seguidores que si tienen alguna información sobre el suceso "pasen la voz", ya que brindará una recompensa por los datos de los delincuentes y el paradero de sus pertenencias.
Según medios locales, el robo habría sido causado por sujetos de la zona de Masusa, ya que tenían conocimiento de la vía fluvial para escapar. En tanto, la Policía Nacional (PNP) ya se encuentra investigando el caso.
Local es asaltado por segunda vez
Desde la inauguración del local campestre, es la segunda vez que realizan un asalto en menos de un mes. El cantante conocido como "El Príncipe de la Cumbia" denunció que desde el 2024 viene recibiendo amenazas y extorsiones por parte de criminales. Esaud Suárez espera que las autoridades investigue el caso.
