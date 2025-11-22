HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lo mejor de 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Lo mejor de 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Lo mejor de 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Lo mejor de 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Banda criminal ‘Piratas del Río’ asalta restaurante flotante del cantante Esaud Suárez en Loreto

Los delincuentes escaparon con equipos valorizados en S/10.000 a bordo de un bote por el río Nanay. Aprovecharon la oscuridad para desaparecer.

Asaltan local campestre de cantante en Loreto, se llevaron equipos de sonido profesional.
Asaltan local campestre de cantante en Loreto, se llevaron equipos de sonido profesional. | Composición LR | Facebook

El acto delictivo perpetrado por la banda criminal 'Los Piratas del Río' en el restaurante flotante del cantante Esaud Suárez, ubicado en la comunidad nativa de Santo Tomás, en la provincia de Maynas, en el departamento de Loreto, ocurrió alrededor de las 4 a.m. del 22 de noviembre.

Personal de seguridad del local campestre declaró a RPP que los sujetos habrían sustraído del local campestre, equipos de sonido profesional que incluía dos parlantes, micrófonos y dos consolas. De acuerdo con uno de los trabajadores, se percataron del asalto porque al ladrón se le cayó un parlante.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

A pesar de que realizaron disparos al aire para frustrar el asalto, los delincuentes lograron escapar con el botín valorizado en S/ 10.000 a bordo de un bote por el río Nanay. Pobladores exigen mayor presencia policial en la zona.

PUEDES VER: Pueblos indígenas con metales pesados en la sangre quedan con menos presupuesto de salud tras recorte del Gobierno de José Jerí

lr.pe

Ofrecen recompensa por información

El cantante dio a conocer el hecho a través de sus redes sociales y pidió a sus seguidores que si tienen alguna información sobre el suceso "pasen la voz", ya que brindará una recompensa por los datos de los delincuentes y el paradero de sus pertenencias.

Según medios locales, el robo habría sido causado por sujetos de la zona de Masusa, ya que tenían conocimiento de la vía fluvial para escapar. En tanto, la Policía Nacional (PNP) ya se encuentra investigando el caso.

PUEDES VER: Indecopi multa con más de S/539 millones a 13 empresas farmacéuticas por manipular licitaciones de medicamentos del Estado

lr.pe

Local es asaltado por segunda vez

Desde la inauguración del local campestre, es la segunda vez que realizan un asalto en menos de un mes. El cantante conocido como "El Príncipe de la Cumbia" denunció que desde el 2024 viene recibiendo amenazas y extorsiones por parte de criminales. Esaud Suárez espera que las autoridades investigue el caso.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Funcionario del GORE Loreto denuncia presunta extorsión tras ataque con explosivo a su vivienda

Funcionario del GORE Loreto denuncia presunta extorsión tras ataque con explosivo a su vivienda

LEER MÁS
Pueblos indígenas con metales pesados en la sangre quedan con menos presupuesto de salud tras recorte del Gobierno de José Jerí

Pueblos indígenas con metales pesados en la sangre quedan con menos presupuesto de salud tras recorte del Gobierno de José Jerí

LEER MÁS
Iquitos: condenan a implicados en el crimen de empresario chino en su chifa Fu Kong

Iquitos: condenan a implicados en el crimen de empresario chino en su chifa Fu Kong

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Mujer ingresó caminando a clínica Ricardo Palma, pero termina postrada tras error en cirugía cerebral: hijas denuncian mala praxis de médicos

Mujer ingresó caminando a clínica Ricardo Palma, pero termina postrada tras error en cirugía cerebral: hijas denuncian mala praxis de médicos

LEER MÁS
Vocera de EsSalud anuncia mejoras en atención de citas médicas, pero conductor llama en vivo para solicitar una y nadie responde

Vocera de EsSalud anuncia mejoras en atención de citas médicas, pero conductor llama en vivo para solicitar una y nadie responde

LEER MÁS
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/539 millones a 13 empresas farmacéuticas por manipular licitaciones de medicamentos del Estado

Indecopi multa con más de S/539 millones a 13 empresas farmacéuticas por manipular licitaciones de medicamentos del Estado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025