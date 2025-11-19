Iquitos: condenan a implicados en el crimen de empresario chino en su chifa Fu Kong
Entre los sentenciados se encuentran extrabajadores de San Yem San Sam, dueño del negocio.
Tras diez meses del crimen del empresario chino San Yem San Sam, de 56 años, los deudos, finalmente, obtuvieron justicia. Como se recuerda, el extranjero fue hallado sin vida en el tercer piso de su local con signos de tortura en diversas partes de su cuerpo, lo cual llevó a las autoridades a determinar que el ataque fue planificado y cometido por más de una persona.
La Corte Superior de Justicia de Loreto, tras una ardua investigación fiscal, impuso pena de 21 años de prisión para Micky Cariajano, 14 años para Paolo Cariajano y 14 años para Katya Gutiérrez, cuya ejecución quedó suspendida mientras la Sala revisa su situación.
En el mismo proceso, Arnaldo Navarro fue condenado a 35 años de cárcel y Robinson Jipa a 13 años y 4 meses, además del pago de 20 mil soles de reparación civil a favor de la familia del empresario chino.
Cuerpo fue hallado el 13 de enero en el tercer piso del negocio. Créditos: difusión
Según información de las autoridades, los implicados ingresaron al local la noche del cierre, aprovechando que conocían los movimientos internos del negocio, pues varios habían sido trabajadores del establecimiento. Una vez dentro, manipularon el sistema de videovigilancia para evitar registros del delito y se dirigieron al tercer piso, donde se encontraba la habitación del propietario.
La reconstrucción fiscal determinó que Yem San Sam fue atacado con extrema violencia por los sentenciados, quienes lo asfixiaron y le produjeron cortes. El móvil era apoderarse de la caja fuerte del empresario, en la que guardaba dinero en soles, dólares y yuanes. Horas después, la mañana del 13 de enero, la Policía halló el cuerpo sin vida, causando conmoción entre sus familiares y clientes.
La deudos y los ciudadanos de Iquitos recibieron el fallo como un acto de justicia esperado, luego de meses de investigaciones.