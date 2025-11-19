HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      
Sociedad

Iquitos: condenan a implicados en el crimen de empresario chino en su chifa Fu Kong

Entre los sentenciados se encuentran extrabajadores de San Yem San Sam, dueño del negocio.


Sentenciados también deberán pagar una reparación civil de S/20.000 a la familia. Créditos: difusión.
Sentenciados también deberán pagar una reparación civil de S/20.000 a la familia. Créditos: difusión.

Tras diez meses del crimen del empresario chino San Yem San Sam, de 56 años, los deudos, finalmente, obtuvieron justicia. Como se recuerda, el extranjero fue hallado sin vida en el tercer piso de su local con signos de tortura en diversas partes de su cuerpo, lo cual llevó a las autoridades a determinar que el ataque fue planificado y cometido por más de una persona.

La Corte Superior de Justicia de Loreto, tras una ardua investigación fiscal, impuso pena de 21 años de prisión para Micky Cariajano, 14 años para Paolo Cariajano y 14 años para Katya Gutiérrez, cuya ejecución quedó suspendida mientras la Sala revisa su situación.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ EXTIENDE EL ESTADO DE EMERGENCIA Y ZAIRA ARIAS EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Puedes ver: Loreto: ley fronteriza que Dina Boluarte promulgó tras disputa con Petro no transfiere fondos hace tres meses

lr.pe

En el mismo proceso, Arnaldo Navarro fue condenado a 35 años de cárcel y Robinson Jipa a 13 años y 4 meses, además del pago de 20 mil soles de reparación civil a favor de la familia del empresario chino.

Cuerpo fue hallado el 13 de enero en el tercer piso del negocio. Créditos: difusión<br><br>

Cuerpo fue hallado el 13 de enero en el tercer piso del negocio. Créditos: difusión

Según información de las autoridades, los implicados ingresaron al local la noche del cierre, aprovechando que conocían los movimientos internos del negocio, pues varios habían sido trabajadores del establecimiento. Una vez dentro, manipularon el sistema de videovigilancia para evitar registros del delito y se dirigieron al tercer piso, donde se encontraba la habitación del propietario.

La reconstrucción fiscal determinó que Yem San Sam fue atacado con extrema violencia por los sentenciados, quienes lo asfixiaron y le produjeron cortes. El móvil era apoderarse de la caja fuerte del empresario, en la que guardaba dinero en soles, dólares y yuanes. Horas después, la mañana del 13 de enero, la Policía halló el cuerpo sin vida, causando conmoción entre sus familiares y clientes.

La deudos y los ciudadanos de Iquitos recibieron el fallo como un acto de justicia esperado, luego de meses de investigaciones.

Notas relacionadas
Iquitos: vecinos denuncian que plazuela está sumida en el abandono, en medio de la inseguridad y la falta de agua

Iquitos: vecinos denuncian que plazuela está sumida en el abandono, en medio de la inseguridad y la falta de agua

LEER MÁS
Presunta agresión contra adulta mayor genera indignación en Iquitos

Presunta agresión contra adulta mayor genera indignación en Iquitos

LEER MÁS
Iquitos: detienen a tres sospechosos del robo de celulares valorados en 25 mil soles

Iquitos: detienen a tres sospechosos del robo de celulares valorados en 25 mil soles

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a hombre en la avenida Grau en el Centro de Lima: intentó huir al ser interceptado en su vehículo

Asesinan a hombre en la avenida Grau en el Centro de Lima: intentó huir al ser interceptado en su vehículo

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Novia de policía que sufrió daño cerebral tras brutal caída en comisaría revela cómo lo apoya en su recuperación: "Estaré con él hasta que me necesite"

Novia de policía que sufrió daño cerebral tras brutal caída en comisaría revela cómo lo apoya en su recuperación: "Estaré con él hasta que me necesite"

LEER MÁS
Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

LEER MÁS
Padre de familia queda en UCI tras ser atropellado por llanta de tráiler que se desprendió en Ayacucho: familia pide traslado

Padre de familia queda en UCI tras ser atropellado por llanta de tráiler que se desprendió en Ayacucho: familia pide traslado

LEER MÁS
Transportistas se pronuncian tras anuncio de paro por nuevos ataques a choferes: “Las rutas están tomadas por la extorsión"

Transportistas se pronuncian tras anuncio de paro por nuevos ataques a choferes: “Las rutas están tomadas por la extorsión"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025