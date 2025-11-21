Funcionario del GORE Loreto denuncia presunta extorsión tras ataque con explosivo a su vivienda

Se registró un nuevo caso de presunta extorsión en Iquitos, ahora contra un trabajador del sector público. Emilio Cavero Sánchez, supervisor de infraestructura de obras del Gobierno Regional de Loreto (Gorel), denunció que desconocidos dejaron un sobre con una bombarda artesanal y una carta amenazante en la puerta de su vivienda durante la madrugada de este viernes 21 de noviembre.

El estallido del artefacto despertó a los vecinos y obligó a la familia Cavero Vela a pedir ayuda de inmediato, sin embargo, la Policía no habría respondido, por lo que tuvieron que pasar toda la noche en vela por temor a que ocurriera otro incidente.

“Llamamos a todos los números que tenemos de la Policía, pero no nos respondieron”, expresó Lesli Vela, esposa de Cavero. En la carta dejada en su vivienda, los responsables incluyeron una fotografía del funcionario junto a sus dos hijos, de 14 y 8 años, lo que incrementó la preocupación de la familia.

“La próxima no será una bomba, será una bala”, se lee en la portada del sobre dejado por los delincuentes.

Funcionario agraviado impuso sanción días antes

Se conoció que el hecho ocurrió días después de que Cavero Sánchez elaborara un informe técnico que imponía una penalidad de 250 mil soles a una empresa contratista de una obra regional. Por ello, no se descarta que la intimidación esté relacionada con este documento, sin embargo, la Policía mantiene abiertas otras hipótesis de investigación.

“Estás muerto, estás en la mira”, es otro de los mensajes escritos en la carta junto a la fotografía del funcionario y sus hijos, donde también lo amenazan con “llevarle flores a su ataúd”.

Tras el ataque, la familia informó que Cavero acudió a la Depincri Iquitos para brindar su manifestación y entregar los elementos dejados en su vivienda. Su esposa, Lesli Vela, declaró a La República que es la primera vez que enfrentan una situación similar. “No había pasado antes, ya lleva tres años en el cargo en la gestión del actual gobernador de Loreto”, expresó.

Solicitan garantías

La familia también descartó tener conflictos personales o políticos y considera que la amenaza podría estar vinculada únicamente al trabajo técnico que realiza Cavero como supervisor del Gorel.

Ante esta situación, solicitaron garantías para la protección de Emilio Cavero y de sus hijos ante el riesgo de que estos hechos se repitan y ocurra una tragedia. Hasta el cierre de esta nota, los afectados indicaron que no hay información sobre la identificación o el paradero de los delincuentes.