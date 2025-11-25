HOYSuscripcion LR Focus

Joven cocinero termina en estado crítico tras ataque a balazos dentro de chifa en San Luis: familiares piden ayuda urgente

El joven, originario de Ayabaca, Piura, llegó a Lima hace solo tres semanas en busca de un mejor futuro, pues soñaba con ser músico y estudiar Contabilidad.

El joven soñaba con ser músico profesional y estudiar Contabilidad.
El joven soñaba con ser músico profesional y estudiar Contabilidad. | Domingo Al Día | Composición LR

Yoni Córdova Córdova, un joven cocinero de 20 años, fue víctima de un ataque a balazos dentro de un chifa, ubicado en la cuadra 17 de la avenida Canadá, en San Luis, donde un sicario le disparó en el rostro y sin importar que el local estaba lleno de comensales. Originario de Ayabaca, Piura, Yoni había llegado a Lima hace apenas tres semanas en busca de un futuro mejor junto a su hermano menor.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, el agresor se hizo pasar como cliente para luego identificar a su objetivo, ingresar a la cocina y dispararle a quemarropa. Tras el suceso, Yoni se encuentra en estado crítico en una clínica de San Borja, mientras lucha por su vida debido a las lesiones en el rostro.

Víctima había llegado a Lima en busca de un mejor futuro

Yoni, el cuarto de cinco hermanos, había enfrentado la pérdida de su madre a los 11 años. Con aspiraciones de ser músico y estudiar Contabilidad, compartió su talento en la plataforma de TikTok. Junto a su hermano menor, consiguió empleo en el chifa, con la esperanza de ahorrar para sus estudios.

Sin embargo, alrededor de las 8:30 p. m del pasado miércoles 19 de noviembre, dos hombres irrumpieron el local de comida con el rostro parcialmente cubierto y con la finalidad de acabar con la vida del joven cocinero. Tras el ataque, el sicario huyó en la moto que lo esperaba.

Familiares de Yoni exigen ayuda urgente

Su estado de salud es crítico, ya que el impacto de bala le ha causado severos daños a la altura de su mandíbula. La familia solicita ayuda económica para cubrir los gastos de su tratamiento, habilitando el número 901127055 a nombre de Elvira Córdova, tía de la víctima. Además, piden oraciones para su pronta recuperación.

En cuanto a los atacantes, la familia de Yoni afirma que no tenía enemigos ni había recibido amenazas previas. El chifa tampoco había sido objeto de extorsión antes del ataque. Una de las hipótesis que se maneja es que el sicario podría haberse equivocado de persona o de local. Sin embargo, tras el atentado, otros negocios de la zona han recibido mensajes extorsivos.

