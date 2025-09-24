HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Falsos policías armados intentan asaltar casa de jóvenes en Juliaca: cámaras captaron el crimen

Vecinos pensaron que se trataba de efectivos policiales, pero la PNP descartó esa posibilidad y señaló que se trataría de una modalidad usada por delincuentes para intimidar y facilitar el ingreso.

Delincuentes vestidos de policías intentan robar con armas de largo alcance
Delincuentes vestidos de policías intentan robar con armas de largo alcance | Foto: LR

La madrugada del martes 23 de septiembre, un intento de asalto generó gran alarma en la urbanización San Julián, en Juliaca (Puno). Un grupo de aproximadamente ocho delincuentes, algunos vestidos con chalecos similares a los de la Policía Nacional y armados con fusiles de largo alcance, interceptó a un joven que acababa de llegar a su vivienda. Los sujetos, que se desplazaban en tres vehículos, actuaron de manera coordinada e intentaron ingresar por la fuerza al domicilio.

La víctima, identificada como Yordi Q. C. (27), fue abordada en la puerta de su casa. Según su testimonio y las imágenes de seguridad, un familiar logró cerrar el portón segundos antes de que los delincuentes descendieran, frustrando el ingreso. El joven intentó huir, pero fue alcanzado y llevado nuevamente hasta la entrada, aparentemente para obligarlo a abrir. Al negarse, los atacantes revisaron su vehículo en busca de algún objeto, pero finalmente no se llevaron nada.

Durante el forcejeo, los delincuentes intentaron dispararle para impedir que pidiera auxilio. Sin embargo, ante la resistencia de la víctima y el riesgo de ser descubiertos, decidieron huir sin consumar el robo. El hecho dejó conmocionados a los familiares y vecinos, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

Uno de los vehículos utilizados por la banda fue identificado como una camioneta Toyota Rush, de placa CNF-593, que ahora está bajo investigación para determinar si fue robado o clonado. Las cámaras de vigilancia captaron imágenes que están siendo analizadas para identificar los otros dos vehículos involucrados y establecer la ruta de escape, que habría sido hacia la salida a Lampa.

Descartan participación de policías en violento intento de asalto en Juliaca

La Policía Nacional confirmó que el caso se encuentra en investigación. Aunque las imágenes de seguridad muestran que los delincuentes vestían chalecos similares a los de la institución, las autoridades descartaron que se trate de efectivos policiales. Explicaron que las prendas no corresponden al uniforme reglamentario, no se había autorizado ninguna intervención en la zona y las armas utilizadas no coinciden con el armamento oficial. Indicaron que se trataría de una modalidad delictiva utilizada para intimidar y facilitar el ingreso a los domicilios.

Tras conocerse el hecho, esta mañana se realizó un control de personal en todas las sedes policiales de la ciudad, sin que se registrara ninguna novedad. Actualmente, los agentes continúan trabajando en la identificación de los vehículos empleados en el ataque y en la ubicación de los responsables.

