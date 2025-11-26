HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Independencia: falso taxista de aplicativo es detenido por robar a sus pasajeros

La Policía de Independencia detuvo a José Cabrera Tejada, alias “El Pato”, tras la denuncia de una pareja que llegó semiconsciente a su vivienda luego de abordar su taxi por aplicativo. En su domicilio se hallaron pertenencias robadas y otros objetos sospechosos.


En la vivienda del detenido se halló un celular envuelto en aluminio para evitar el bloqueo del equipo. Créditos: Difusión.
En la vivienda del detenido se halló un celular envuelto en aluminio para evitar el bloqueo del equipo. Créditos: Difusión.

La División de Investigación Criminal (Depincri) de Independencia capturó a un presunto integrante de la banda criminal Los falsos taxistas de Independencia, dedicado a dopar pasajeros para robarles sus pertenencias.

El detenido fue identificado como José Mariano Cabrera Tejada, de 27 años, alias “El Pato”, quien, según la Policía, operaba utilizando un vehículo registrado en un conocido aplicativo de servicio de taxi para ganar la confianza de los usuarios.

Pareja denunció haber sido dopada durante un viaje por aplicativo

El comandante Edson Núñez, jefe de la Depincri de Independencia, informó a La República que la intervención se realizó el 24 de noviembre, luego de que una pareja denunciara haber sido drogada durante un viaje desde Independencia hacia Los Olivos.

“Los pasajeros ingresan a su inmueble semiconscientes, ya que habrían sido dopados, según refieren. Horas después, al despertar, se percatan que sus pertenencias, como una laptop y celulares, no se encontraban en su poder”, explicó.

Operativo policial y hallazgo de pertenencias robadas

Tras la denuncia, agentes de la unidad ejecutaron acciones de inteligencia que permitieron ubicar el vehículo Nissan gris, placa AVQ-437, y luego el inmueble donde se escondía el sospechoso. Durante el operativo, Cabrera Tejada negó su participación; sin embargo, los investigadores hallaron en el lugar uno de los celulares robados, escondido detrás de un microondas y envuelto en papel aluminio, una práctica usada para impedir que la víctima bloquee el dispositivo y facilitar su venta en el mercado negro.

“Es evidente que este sujeto no articula solo, porque las especies que sustrae tienen que colocarse a disposición de receptadores, quienes realizan la venta en el mercado negro”, advirtió Núñez, quien precisó que el detenido sería parte de una organización criminal más amplia dedicada al robo de pasajeros captados por aplicación.

Además del teléfono perteneciente a la pareja denunciante, la Policía encontró tres smartwatches cuya procedencia Cabrera Tejada no pudo explicar. Las autoridades sospechan que podrían pertenecer a otras víctimas que no han denunciado. “Esperamos que, ahora que se ha hecho público el caso, puedan sumarse o reconocer a este sujeto”, agregó Núñez.

Modus operandi y antecedentes del detenido

El comandante detalló que la modalidad delictiva presuntamente empleada consistía en rociar alguna sustancia tóxica dentro del vehículo para adormecer a los pasajeros durante el trayecto y dejarlos vulnerables. Cabrera Tejada ya había registrado en 2023 un antecedente por usurpación agravada.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con el proceso penal.

Finalmente, Núñez exhortó a los usuarios de taxis por aplicativo a reforzar sus medidas de seguridad: “Se recomienda siempre estar en comunicación con algún familiar o persona de confianza que esté monitoreando en tiempo real su viaje, y que el conductor sepa que alguien le está dando seguimiento”.

