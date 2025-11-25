HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Iquitos: delincuentes irrumpen en salón de belleza y se llevan artefactos valorizados en 10 mil soles

La propietaria denunció que los ladrones ingresaron durante la intensa lluvia de la madrugada y forzaron la puerta metálica. El local está ubicado frente a un PIR del Serenazgo.


Propietaria pide que se identifique de inmediato a los responsables de robo. Créditos: Yazmín Aarujo / La República.
Propietaria pide que se identifique de inmediato a los responsables de robo. Créditos: Yazmín Aarujo / La República.

Delincuentes aprovecharon la intensa lluvia de este martes para ingresar al salón de belleza Liz Salón y Spa, ubicado en la cuadra 19 de la calle Grau, en el distrito de Iquitos. Los malhechores habrían utilizado herramientas para forzar la puerta metálica enrollable e ingresar al interior del establecimiento.

Liz Gutiérrez, propietaria del negocio, señaló que los ladrones se robaron artefactos, una cafetera, productos de belleza almacenados en cajas y otros equipos que serían utilizados para la próxima inauguración del local prevista para fin este fin de mes. “Las pérdidas ascienden a 10 mil soles, además de 500 soles en efectivo”, declaró para La República.

Mileidi Gutiérrez, hermana de la dueña, manifestó su sorpresa e indignación al señalar que ninguna autoridad se percató del robo, pese a que el establecimiento se encuentra frente a la plaza Bolognesi y a pocos metros de un Punto de Intervención Rápida (PIR) del Serenazgo.

"Nosotras estábamos confiadas al alquilar este local, ya que queda al frente de un PIR, no nos imaginábamos que a pesar de ello íbamos a ser víctimas de la delincuencia", expresó Mileidi.

Delincuentes aprovecharon la lluvia para forzar la puerta del negocio. Créditos: Yazmín Araujo / La República.<br><br>

Delincuentes aprovecharon la lluvia para forzar la puerta del negocio. Créditos: Yazmín Araujo / La República.

Hasta el establecimiento llegaron agentes de la Policía para realizar las diligencias correspondientes y recoger información que permita identificar a los implicados. Las autoridades no descartan que los delincuentes hayan estado vigilando el local desde días previos.

Finalmente, la propietaria formalizó la denuncia correspondiente y pidió que se logre identificar a los ladrones. A pesar de lo ocurrido dio a conocer que la inauguración sigue en pie y que ahora más que nunca debe trabajar para recuperar lo invertido.

