Erick Osores agradece a Davoo Xeneizer por reconocer la narración de Toño Vargas en el partido por la Supercopa de España: “El uno de América”

Toño Vargas recibió reconocimiento por su destacada narración en el partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid por la Supercopa de España.

Davoo elogio la narración de Toño Vargas en el Real Madrid vs Atlético de Madrid. Foto: composición LR/YouTube/Facebook
Real Madrid se impuso 2-1 frente al Atlético de Madrid en lo que fue la semifinal de la Supercopa de España. Con este resultado, el conjunto blanco ahora deberá enfrentarse al FC Barcelona en lo que será la gran final este 11 de enero, en el Estadio King Abdullah Sports City de Yeda. En este contexto, en un reciente streaming, Davoo Xeneize dio a conocer que siguió el partido entre merengues y colchoneros a través de la señal peruana.

Eso no fue todo, ya que no dudó en elogiar la increíble narración del periodista Toño Vargas, quien suele ponerle emoción a este tipo de encuentros. En palabras del argentino, destacó y aplaudió su gran trabajo. No obstante, a través de su cuenta personal de TikTok, Erick Osores reaccionó a estos comentarios y no dudó en agradecerle a Davoo por sus palabras, además de señalar que Vargas es el “uno de América”.

PUEDES VER: Jefferson Farfán y su reacción tras anuncio de Luis Advíncula como fichaje de Alianza Lima: "Te dije que ibas a cumplir tu sueño"

lr.pe

Erick Osores agrade a Davoo por reconocer la narración de Toño Vargas

El video se puede apreciar, como Davoo reconoce el trabajo de Toño aunque le pide a su publicó que le dijeran el nombre del narrador pues no sabia quien era. Es en este contexto que Osores, le responde: "Muchas gracias Davo por la mención y ese narrador se llama Toño Vargas, gran amigo mío. Podrías volver a escucharlo por la señal de América TV en la gran final de la Supercopa de España".

Además, de esto, Osores no dudo en decir la siguientes palabras en alusión a su gran compañero. “Y ustedes quedan en la compañía del uno de América, Toño Vargas”.

PUEDES VER: Piero Quispe anotó su primer gol en la liga australiana con Sydney FC: el volante abrió el marcador tras espectacular jugada

lr.pe

¿Cuándo es la final de la supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona?

La final que definirá al primer campeón de la temporada se disputará este domingo 11 de enero de 2026, desde las 2.00 p.m. El encuentro, que decidirá al ganador de la Supercopa de España, se transmitirá por América TV y Movistar Deportes y se jugará en el Estadio King Abdullah Sports City de Yeda.

