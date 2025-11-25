Trabajadores del programa Warmi Ñan protestan en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | Silvana Quiñonez | La República

Trabajadores del programa Warmi Ñan protestan en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | Silvana Quiñonez | La República

Este 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, miles de trabajadoras y trabajadores del Programa Nacional Warmi Ñan protestaron frente a la sede del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en el Cercado de Lima. La medida, organizada por el Sindicato Nacional del programa, comenzó en horas de la mañana, sin paralizar por completo la atención: los servicios continuaron operando con el mínimo de personal disponible.

El programa Warmi Ñan, que tiene a su cargo más de 400 Centros de Emergencia Mujer (CEM) además de la Línea 100, los Servicios de Atención Urgente (SAU), los Hogares de Refugio Temporal (HRT) y otras unidades esenciales, enfrentaría graves limitaciones estructurales. Los trabajadores denuncian que estas carencias ponen en riesgo la atención a niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas en situación de violencia, especialmente en un país donde, como recuerdan ellos mismos, los feminicidios, tentativas, agresiones sexuales y casos de violencia familiar siguen en aumento.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Trabajadores exigen mejoras laborales: aumento de sueldo y mejoras logísticas. Foto: Silvana Quiñónez

Trabajadores del programa Warmi Ñan protestan frente al MIMP

Betty Hernández, secretaria general del sindicato, encabezó la protesta en Lima. Desde el frontis del MIMP, cuestionó las condiciones de trabajo acumuladas durante más de una década. “Hoy nos convoca la indignación, la preocupación, la situación en la que trabajamos en más de 400 Centros de Emergencia Mujer en el país, en condiciones donde la logística no tenemos, donde hay brechas salariales que desde hace 15 años estamos reclamando”, afirmó. Añadió que el sindicato exige que el MIMP “mire por dentro, en su casa, cómo están los trabajadores del programa Warmi Ñan. La demanda es urgente”.

La dirigente remarcó que el paro no pone en riesgo la atención a víctimas: “Los servicios no están cerrados, aún se está atendiendo con el mínimo de profesionales que haya”. También advirtió que la situación se agrava en un país donde “la violencia patriarcal mata a las mujeres por serlo, los feminicidios y tentativas son altísimos, y de 10 niños y niñas, 8 son tocados en este país”.

Según Hernández, la precarización es generalizada: “Acá hay abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, obstetras, enfermeras… todos somos especializados en violencia, algunos con más de 20 años en el servicio, pero hay quienes llevan 15 años con el mismo sueldo”.

Betty Hernández, secretaria general del sindicato, expone laa necesidades de los trabajadores del programa. Foto: Silvana Quiñónez / La República

PUEDES VER: Casa de Todos en el Cercado de Lima luce abandonada y con estructuras oxidadas tras reabrirse como refugio para mujeres luego de dos años

Lambayeque: 150 trabajadores exigen presupuesto y mejores condiciones

En Chiclayo, alrededor de 30 trabajadores se concentraron en la plazuela Elías Aguirre. Guillermo Arrueto, coordinador del Centro Mujer y Familia de la comisaría de Campodónico, explicó la magnitud del problema en la región. “Estamos reclamando mejoras laborales, porque nuestros sueldos no se han incrementado desde hace más de 10 años, teniendo incluso profesionales que ganan menos del promedio”, señaló. También demandó un mayor presupuesto: “Necesitamos garantizar servicios como limpieza, compra de materiales de oficina y mejoramiento de computadoras, porque algunos equipos ya están desfasados”.

El dirigente recordó que su función es esencial, pero la escasez de recursos limita su capacidad de acción: “Si no tenemos presupuesto para caja chica, ¿cómo podemos trasladarnos a los diferentes lugares? No solo cubrimos la capital, tenemos que ir a Chongoyape, Pucalá, Pátapo, Monsefú, Reque y centros poblados”. Arrueto exigió diálogo inmediato: “Esperamos una mesa con la ministra y el personal directivo. Si no se instala, evaluaremos medidas más radicales”.

Trujillo: denuncian ambientes insuficientes

En Trujillo, el personal del programa realizó un plantón en la Plaza Mayor. Los trabajadores subrayaron que, pese a atender casos de alto riesgo, sus condiciones laborales no han mejorado en más de una década. César Velázquez, dirigente regional, afirmó: “Tenemos una brecha salarial desigual con la sede de Lima, además de ambientes muy pequeños y mobiliario en mal estado. No se nos dota de presupuesto en caja chica ni siquiera para agua, limpieza o materiales básicos”.

Johan Vásquez, psicólogo del CEM, añadió que trabajan con recursos mínimos: “Cargamos más de 10 años con el mismo sueldo. Se han recortado recursos para papelería, infraestructura y movilidad. Así no podemos hacer evaluaciones ni imprimir informes claves para las denuncias”.

El sindicato solicita una reunión urgente con el Ejecutivo y la ministra Sandra Gutiérrez Cuba para acordar mejoras que garanticen la continuidad y calidad de los servicios

Pronunciamiento del MIMP

Pronunciamiento del MIMP

Al respecto, el MIMP señaló, a través de un comunicado, que reconoce y respeta el derecho constitucional de las y los servidores públicos a ejercer una huelga, pero aclaró que actualmente no mantiene un proceso de negociación colectiva ni tiene acuerdos incumplidos con organizaciones sindicales, y que no recibió una notificación formal sobre la paralización anunciada. Asimismo, indicó que continúa apostando por el diálogo respetuoso y constructivo para atender cualquier preocupación del personal y garantizar la continuidad de los servicios, especialmente aquellos dirigidos a las víctimas de violencia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.