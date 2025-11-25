HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Minsa exige indemnización y sanciones penales contra laboratorios involucrados en el ‘Cártel de Medicamentos’

El Ministerio de Salud exige que laboratorios sancionados por Indecopi deben efectuar una reparación civil que será destinado para los usuarios del SIS.

Minsa se pronuncia por sanción al 'Cartel de Medicamentos'.
Minsa se pronuncia por sanción al 'Cartel de Medicamentos'. | Composición LR | Minsa

Tras la sanción de Indecopi a farmacéuticas por manipular licitaciones de medicamentos del Estado, el Ministerio de Salud (Minsa) realizó un pronunciamiento rechazando las prácticas realizadas por 13 empresas farmacéuticas, entre 2006 y 2020, en la que se coludieron para ejecutar procesos de compra de medicamentos.

Este accionar afectó el abastecimiento de tratamientos oncológicos, antibióticos, suplemento contra la anemia, entre otros productos vitales para los pacientes de los hospitales a nivel nacional por 14 años, en el que "lucraron con la salud de los peruanos".

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

"Nuestra Procuraduría Pública ya había interpuesto una denuncia penal por estos hechos. Hoy, con la resolución firme del Indecopi como nueva prueba irrefutable, solicitaremos al Ministerio Público que revalúe el caso y profundice las investigaciones contra todos los responsables, sean privados o públicos. La corrupción no puede quedar impune bajo argumentos formales", se lee en el comunicado.

Minsa exige reparación económica en favor de usuarios del SIS. Foto: Minsa.

Minsa exige reparación económica en favor de usuarios del SIS. Foto: Minsa.

PUEDES VER: Trabajadores del programa Warmi Ñan protestaron frente al MIMP este 25N por falta de recursos para atender casos de violencia en todo el Perú

lr.pe

Exigen acciones penales contra empresas farmacéuticas

Por medio del documento oficial del Minsa, la entidad pidió que se tome "las acciones civiles correspondientes para exigir la indemnización por los daños y perjuicios causados al Estado". Esta medida legal espera obtener una indemnización.

"El objetivo es obtener una reparación económica que iguale o supere la multa administrativa de S/539 millones impuesta por Indecopi", puntualiza.

Asimismo, solicitarán al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) que evalúe iniciar procesos sancionadores contras las empresas farmacéuticas involucradas, de acuerdo a la norma vigente.

PUEDES VER: No habrá buses Santa Catalina en rutas SJL y VMT: paralizan operaciones tras amenaza extorsiva que afecta a más de 100 conductores

lr.pe

Indemnización será destinado al SIS

El Minsa señaló en su comunicado que de recibir la reparación económica, coordinará con las instancias correspondientes para que los montos recaudados sean destinados "a fortalecer" el SIS.

La gestión permitirá que miles de pacientes sean beneficiados con los recursos "que les fueron arrebatados ilegalmente" por los tratos ilegales de las empresas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Minsa impulsa cambio de requisito técnico que favorecería designación de ingeniero agrónomo como coordinador general del PRONIS

Minsa impulsa cambio de requisito técnico que favorecería designación de ingeniero agrónomo como coordinador general del PRONIS

LEER MÁS
La historia de Blanca Marín, la auxiliar de enfermería de 89 años que cuestiona la atención actual del Sistema de Salud: “No tienen vocación”

La historia de Blanca Marín, la auxiliar de enfermería de 89 años que cuestiona la atención actual del Sistema de Salud: “No tienen vocación”

LEER MÁS
Padre de familia queda en UCI tras ser atropellado por llanta de tráiler que se desprendió en Ayacucho: familia pide traslado

Padre de familia queda en UCI tras ser atropellado por llanta de tráiler que se desprendió en Ayacucho: familia pide traslado

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS
Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Minedu confirma el fin de las clases escolares 2025: ¿cuando es el cierre del año escolar, según calendario oficial?

Minedu confirma el fin de las clases escolares 2025: ¿cuando es el cierre del año escolar, según calendario oficial?

LEER MÁS
La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

LEER MÁS
''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Pagos MPPE información de HOY, 25 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 25 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

Sociedad

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

No habrá buses Santa Catalina en rutas SJL y VMT: paralizan operaciones tras amenaza extorsiva que afecta a más de 100 conductores

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025