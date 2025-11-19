Familiares solicitan una cama urgente para padre de familia en UCI tras accidente: hermana se trasladó a Lima | Composición LR | Exitosa

Familiares solicitan una cama urgente para padre de familia en UCI tras accidente: hermana se trasladó a Lima | Composición LR | Exitosa

Vladimir Jorge de la Cruz Ramírez, de 52 años, lucha por sobrevivir en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Ayacucho luego de ser atropellado por dos neumáticos que se desprendieron de un tráiler que transportaba mineral. El accidente, ocurrido el 1 de noviembre, dejó al padre de familia con múltiples fracturas y graves lesiones internas.

Desde entonces, su familia enfrenta una intensa búsqueda por conseguir una cama UCI en Lima, donde existan especialistas y recursos para tratar la complejidad de sus heridas. Sin embargo, a pesar del deterioro de la salud del paciente, no han obtenido respuesta del Ministerio de Salud (MINSA).

Padre de familia se encuentra en estado crítico en Ayacucho

El ingeniero agrónomo, único sustento de sus tres hijos pequeños, sufrió fracturas en la cabeza, columna, cuello, mandíbula y costillas, además de perforaciones pulmonares y daños en los riñones y el corazón, de acuerdo con lo comentado por sus familiares. Su hermana, Elba de la Cruz Ramírez, detalló que el estado de Vladimir se ha vuelto cada vez más delicado.

“Actualmente, ya son 19 días. Recién el lunes 17 el Hospital Regional de Ayacucho ha solicitado una cama en la capital, donde no hay respuesta. En el nosocomio solo nos dicen que hay que esperar, que puede ser una semana, un mes o dos meses, porque aún no hay cama”, declaró a Exitosa. La familia teme que la espera prolongada derive en daños irreversibles o un estado vegetativo permanente. “Tiene fracturas en la cabeza, la columna, el cuello y mandíbula, costillas, sus pulmones han sido perforados y se han comprometido sus riñones y corazón”, agregó.

A la incertidumbre médica se suma la carga económica. Los familiares denunciaron que la empresa propietaria del camión (Volvo Financial Service) no ha asumido responsabilidades ni ha brindado apoyo para cubrir el tratamiento. Según indicaron, hasta el momento, han gastado más de mil soles en medicamentos, algunos de ellos no disponibles en Ayacucho.

“Nosotros estamos cubriendo todo, con boletas, facturas y vouchers que lo demuestran. Nadie de la empresa aparece, no tenemos ningún tipo de apoyo”, expresó la hermana de la víctima, quien viajó a Lima para insistir en el traslado.

Caso se encuentra bajo investigación

El caso se encuentra bajo investigación de la Policía Nacional del Perú y de la fiscal Mari Cruz Calle Vila. Los familiares manifestaron su incomodidad al enterarse de que Vladimir fue incluido en la investigación, pese a que, según indican, solo fue impactado por las llantas que se desprendieron del tráiler.

Pese a los esfuerzos de la familia, el trámite para acceder a una cama UCI en la capital continúa sin avances, mientras los gastos aumentan y las opciones de atención especializada dentro de la región se mantienen limitadas.

