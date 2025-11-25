El pasado 14 de octubre se incautaron 111 kilos 212 gramos de alcaloide de cocaína durante un operativo conjunto de la Policía Nacional, la Fiscalía y Aduanas en Tacna. El cargamento fue trasladado a Lima para su análisis pericial, como parte del procedimiento habitual en este tipo de intervenciones. Sin embargo, la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional, el 24 de octubre, confirmó una grave irregularidad: solo 64 kilos 915 gramos correspondían realmente a clorhidrato de cocaína, mientras que 43 kilos 495 gramos habían sido reemplazados por sulfato de calcio (yeso).

Este hallazgo activó una investigación fiscal para determinar en qué tramo de la cadena de custodia ocurrió la sustitución, donde se especula que autoridades estarían involucradas en el caso.

Investigan desaparición de 43 kilos de droga incautada en Tacna. Foto: La República

Análisis forense revela sustitución con sulfato de calcio

La sustitución de la droga por un material de apariencia similar, pero sin valor ilícito, ha generado preocupación debido a las implicancias que esto podría tener dentro de la cadena de custodia. El reemplazo de sustancias ilegales por yeso es una modalidad detectada en ocasiones anteriores en otros países, pero su aparición en este caso obliga a examinar con minuciosidad los protocolos de traslado, almacenamiento y verificación.

Las autoridades buscan determinar si el reemplazo ocurrió en Tacna, inmediatamente después de la incautación en la junta vecinal Leoncio Prado, o durante el traslado del cargamento hacia Lima. Hasta el momento, ni la Policía ni la Fiscalía han reportado sanciones o separaciones de funcionarios involucrados en el operativo o en el manejo de la evidencia.

La Inspectoría de la Policía en Tacna informó que el caso se investiga íntegramente en Lima, dado que fue ahí donde se identificó la adulteración. La Fiscalía Antidrogas mantiene el expediente en reserva, aunque confirmó que existe una investigación penal abierta para esclarecer los hechos.

Tres ciudadanos detenidos mientras avanza la pesquisa

Paralelamente, continúan detenidos Juan Luis Teófilo Sierralta Elizare (35), Juan Oscar Sierralta Elizare (30) y Cristian Eduardo Gonzáles Mamani (44), quienes son investigados por el presunto tráfico de la mercancía incautada. Aunque su arresto está vinculado al cargamento original, la aparición del yeso añade nuevas interrogantes sobre la estructura detrás del envío y sobre posibles responsabilidades adicionales.

