HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

43 kilos de cocaína incautada en Tacna fueron reemplazados por yeso durante su traslado: PNP estaría involucrada

Tres detenidos están bajo investigación por presunto tráfico de drogas, mientras la Fiscalía Antidrogas mantiene el caso en reserva con un expediente abierto para esclarecer los hechos.

Reemplazan droga por yeso tras ser incautada en Tacna. Foto: La República
Reemplazan droga por yeso tras ser incautada en Tacna. Foto: La República | La República

El pasado 14 de octubre se incautaron 111 kilos 212 gramos de alcaloide de cocaína durante un operativo conjunto de la Policía Nacional, la Fiscalía y Aduanas en Tacna. El cargamento fue trasladado a Lima para su análisis pericial, como parte del procedimiento habitual en este tipo de intervenciones. Sin embargo, la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional, el 24 de octubre, confirmó una grave irregularidad: solo 64 kilos 915 gramos correspondían realmente a clorhidrato de cocaína, mientras que 43 kilos 495 gramos habían sido reemplazados por sulfato de calcio (yeso).

Este hallazgo activó una investigación fiscal para determinar en qué tramo de la cadena de custodia ocurrió la sustitución, donde se especula que autoridades estarían involucradas en el caso.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Investigan desaparición de 43 kilos de droga incautada en Tacna. Foto: La República

Investigan desaparición de 43 kilos de droga incautada en Tacna. Foto: La República

PUEDES VER: Más de S/1 millón en marihuana incautada en La Libertad: tonelada de droga iba a ciudades costeras

lr.pe

Análisis forense revela sustitución con sulfato de calcio

La sustitución de la droga por un material de apariencia similar, pero sin valor ilícito, ha generado preocupación debido a las implicancias que esto podría tener dentro de la cadena de custodia. El reemplazo de sustancias ilegales por yeso es una modalidad detectada en ocasiones anteriores en otros países, pero su aparición en este caso obliga a examinar con minuciosidad los protocolos de traslado, almacenamiento y verificación.

Las autoridades buscan determinar si el reemplazo ocurrió en Tacna, inmediatamente después de la incautación en la junta vecinal Leoncio Prado, o durante el traslado del cargamento hacia Lima. Hasta el momento, ni la Policía ni la Fiscalía han reportado sanciones o separaciones de funcionarios involucrados en el operativo o en el manejo de la evidencia.

La Inspectoría de la Policía en Tacna informó que el caso se investiga íntegramente en Lima, dado que fue ahí donde se identificó la adulteración. La Fiscalía Antidrogas mantiene el expediente en reserva, aunque confirmó que existe una investigación penal abierta para esclarecer los hechos.

PUEDES VER: Sujeto es detenido tras asesinar a su propia madre y su abuela en doble crimen en Chiclayo

lr.pe

Tres ciudadanos detenidos mientras avanza la pesquisa

Paralelamente, continúan detenidos Juan Luis Teófilo Sierralta Elizare (35), Juan Oscar Sierralta Elizare (30) y Cristian Eduardo Gonzáles Mamani (44), quienes son investigados por el presunto tráfico de la mercancía incautada. Aunque su arresto está vinculado al cargamento original, la aparición del yeso añade nuevas interrogantes sobre la estructura detrás del envío y sobre posibles responsabilidades adicionales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Policía en La Libertad dice no tener información del paradero de Óscar Acuña

Policía en La Libertad dice no tener información del paradero de Óscar Acuña

LEER MÁS
Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

LEER MÁS
Mininter postergó compra de pistolas después de acusación de favorecimiento

Mininter postergó compra de pistolas después de acusación de favorecimiento

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Accidente en Chancay: dos muertos y personas atrapadas tras choque entre bus El Dorado y camión en la Panamericana Norte

Accidente en Chancay: dos muertos y personas atrapadas tras choque entre bus El Dorado y camión en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

LEER MÁS
Encuentran tiburón megaboca varado en mar de Piura, y pobladores filetearon su carne, pese a ser una especie rara en el mundo

Encuentran tiburón megaboca varado en mar de Piura, y pobladores filetearon su carne, pese a ser una especie rara en el mundo

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

LEER MÁS
Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Sociedad

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

No habrá buses Santa Catalina en rutas SJL y VMT: paralizan operaciones tras amenaza extorsiva que afecta a más de 100 conductores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025