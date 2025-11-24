Arequipa: triple choque en la Panamericana Sur deja siete heridos

El hecho ocurrió la mañana del lunes 24 de noviembre, en la Panamericana Sur. Foto: Composición LR / PNP Carreteras

Un triple choque en la carretera Panamericana Sur, en la región Arequipa, dejó como saldo siete heridos. El hecho ocurrió cerca de la 8:30 horas en el kilómetro 1018, dentro del distrito de Cocachacra, provincia de Islay.

Según el reporte de Policía de Carreteras, el triple impacto fue entre un Toyota Hilux de placa V3A-811 (iba de sur norte), un Honda Civic de matrícula B5U-147 (de norte a sur) y un camión ligero Kia VAT-712 (norte a sur).

Debido a la colisión, las tres unidades vehiculares terminaron con las partes delanteras afectadas, llevando la peor parte el camión ligero Kia. Las investigaciones preliminares están a cargo de la comisaría de Cocachacra.

Heridos fueron trasladados al centro de salud de la zona

Los heridos fueron trasladados al centro de salud Cocachacra. Al cierre de esta nota, no se informó de alguna referencia a algún hospital de ciudad de Arequipa.

El múltiple choque de esta mañana se suma a un accidente ocurrido el último domingo en la Panamericana Sur, pero en la jurisdicción de Camaná, donde un tráiler se despistó y volcó, aunque sin heridos.