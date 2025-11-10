Cusco: comuneros protestan contra el Ministerio de Cultura por restricciones a servicios básicos

Los comuneros niegan la presencia de restos precolombinos. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Foto: Luis Álvarez / La República.

Pobladores de la comunidad campesina de Quillahuata, en el distrito de San Sebastián (Cusco), realizaron una movilización hacia la sede de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) para exigir una solución al impedimento de acceso a servicios básicos o a la construcción de sus viviendas.

Los manifestantes señalaron que más de 200 familias del sector resultan afectadas por la declaratoria de la zona como parte de un sitio arqueológico, donde se prohíben edificaciones y obras de saneamiento. Los comuneros niegan la presencia de restos precolombinos.

“La DDC actuó unilateralmente, nosotros vivimos en terrenos ancestrales desde generaciones atrás. No podemos acceder a desagüe, agua ni mejorar nuestra calidad de vida ante tantos impedimentos. Cultura inscribió nuestras tierras como intangible en Registros Públicos”, declaró Eduardo Valle, dirigente comunal de Quillahuata.

Los comuneros explicaron que las conversaciones con las autoridades se estancaron debido a los constantes cambios de funcionarios tanto a nivel nacional como regional, lo que ha frenado cualquier avance en sus gestiones.

Comuneros indicaron que las conversaciones con las autoridades se estancaron debido a los constantes cambios de funcionarios.





No pueden construir colegio

Asimismo, denunciaron que el proyecto para la construcción del centro educativo El Carmelo fue cancelado por las restricciones del plan maestro patrimonial, afectando directamente a los escolares de la zona. “Nuestros niños se perjudican, deben estudiar en lugares alejados”, expresaron los comuneros durante la protesta.

Al cierre de esta edición, representantes de la comunidad mantenían una reunión con funcionarios de Cultura en busca de una alternativa que les permita acceder a los servicios básicos sin afectar el patrimonio arqueológico del lugar.