HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Sociedad

Cusco: comuneros protestan contra el Ministerio de Cultura por restricciones a servicios básicos

Más de 200 familias del distrito de San Sebastián denuncian que el ente estatal les impide acceder a agua, desagüe y mejorar sus viviendas por estar dentro de una zona arqueológica.


Los comuneros niegan la presencia de restos precolombinos.
Los comuneros niegan la presencia de restos precolombinos. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Foto: Luis Álvarez / La República.

Pobladores de la comunidad campesina de Quillahuata, en el distrito de San Sebastián (Cusco), realizaron una movilización hacia la sede de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) para exigir una solución al impedimento de acceso a servicios básicos o a la construcción de sus viviendas.

Los manifestantes señalaron que más de 200 familias del sector resultan afectadas por la declaratoria de la zona como parte de un sitio arqueológico, donde se prohíben edificaciones y obras de saneamiento. Los comuneros niegan la presencia de restos precolombinos.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO PROTEGE A FERNANDO ROSPIGLIOSI Y SE NIEGA A CENSURARLO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: Policía halla en Cusco maquinaria pesada que fue robada en Huancayo

lr.pe

“La DDC actuó unilateralmente, nosotros vivimos en terrenos ancestrales desde generaciones atrás. No podemos acceder a desagüe, agua ni mejorar nuestra calidad de vida ante tantos impedimentos. Cultura inscribió nuestras tierras como intangible en Registros Públicos”, declaró Eduardo Valle, dirigente comunal de Quillahuata.

Los comuneros explicaron que las conversaciones con las autoridades se estancaron debido a los constantes cambios de funcionarios tanto a nivel nacional como regional, lo que ha frenado cualquier avance en sus gestiones.

Comuneros indicaron que las conversaciones con las autoridades se estancaron debido a los constantes cambios de funcionarios. Foto: Luis Álvarez / La República.<br><br>

Comuneros indicaron que las conversaciones con las autoridades se estancaron debido a los constantes cambios de funcionarios. Foto: Luis Álvarez / La República.

No pueden construir colegio

Asimismo, denunciaron que el proyecto para la construcción del centro educativo El Carmelo fue cancelado por las restricciones del plan maestro patrimonial, afectando directamente a los escolares de la zona. “Nuestros niños se perjudican, deben estudiar en lugares alejados”, expresaron los comuneros durante la protesta.

Al cierre de esta edición, representantes de la comunidad mantenían una reunión con funcionarios de Cultura en busca de una alternativa que les permita acceder a los servicios básicos sin afectar el patrimonio arqueológico del lugar.

Notas relacionadas
Despiste de bus en Cusco deja tres personas fallecidas: familiares denuncian robo de pertenencias

Despiste de bus en Cusco deja tres personas fallecidas: familiares denuncian robo de pertenencias

LEER MÁS
Unsaac en huelga hace 27 días: catedráticos piden aumento de remuneraciones

Unsaac en huelga hace 27 días: catedráticos piden aumento de remuneraciones

LEER MÁS
Policía halla en Cusco maquinaria pesada que fue robada en Huancayo

Policía halla en Cusco maquinaria pesada que fue robada en Huancayo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los Piratas, la banda criminal integrada por más de 20 policías: planeaban robos, asesinatos y extorsiones con delincuentes

Los Piratas, la banda criminal integrada por más de 20 policías: planeaban robos, asesinatos y extorsiones con delincuentes

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huacho, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huacho, según IGP

LEER MÁS
Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

LEER MÁS
Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

LEER MÁS
Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

Sociedad

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Metropolitano: desde este 10 de noviembre, alimentadores Carabayllo y Torre Blanca amplían ruta y conectarán con Chimpu Ocllo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025