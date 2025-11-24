Iquitos: joven muere tras electrocutarse con cable expuesto mientras juntaba agua en su vivienda

Deudos pidieron que se investigue a qué empresa pertenece el cable expuesto. Créditos: Yazmín Araujo / La República.

Un joven de 29 años, identificado como Brandon López Orbe perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras juntaba recipientes de agua en su vivienda en Iquitos. El hecho ocurrió de manera repentina y generó alarma entre sus familiares y vecinos.

Según información preliminar, en la vivienda donde almacenaba el agua había un cable expuesto, la víctima se encontraba mojado y el contacto accidental con este habría provocado la descarga. Su familia reaccionó de inmediato y lo trasladaron al Hospital Apoyo Iquitos, donde aún habría llegado con signos vitales.

Pese a los esfuerzos médicos, minutos después confirmaron su fallecimiento a los familiares, quienes se encontraban profundamente afectados por la noticia. Por su parte, los ciudadanos expresaron su malestar al enterarse de que un cable expuesto ocasionó la muerte de una persona, por lo que solicitaron la rápida intervención de las autoridades para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.

La familia de la víctima evitó brindar más declaraciones a la prensa; de manera rápida pidieron que se investigue a qué empresa pertenece el cable que se encuentra expuesto.