Delincuentes irrumpen almacén del Grupo Linares en Iquitos y se llevan máquinas de soldadura

Durante la madrugada de este jueves, tres delincuentes ingresaron al almacén de la empresa fluvial Grupo Linares, ubicado en la carretera Santa María, en el distrito de Punchana, Iquitos. Allí, los malhechores habrían aprovechado la intensa lluvia para perpetrar el robo sin ser detectados por los vecinos.

Un trabajador de la empresa, quien prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias declaró para este medio que los asaltantes habrían ingresado por la parte posterior del local, aprovechando las condiciones del clima y la poca iluminación del área, donde sorprendieron al vigilante de turno, identificado como Franck Santillán y lo amenazaron para evitar cualquier resistencia.

Una vez dentro del almacén, los delincuentes sustrajeron principalmente máquinas y equipos para soldadura, según fuentes de la empresa. Los trabajadores señalaron que el local se encuentra frente al puerto Linares, que pertenece a la misma empresa, donde realizan únicamente actividades de carga fluvial.

Por su parte, el Grupo Linares continúa realizando el inventario para determinar el monto total de las pérdidas económicas ocasionadas por este robo.

La empresa informó que el vigilante realizó su declaración en la Depincri Iquitos, donde también fue ingresada la denuncia formal. Según información preliminar, los agentes policiales habrían recuperado algunos objetos robados que pertenecerían al Grupo Linares, los cuales serán sometidos a verificación.