Tráiler se vuelca dentro del túnel de la avenida Néstor Gambetta y deja un herido: tránsito restringido en la zona

Tráiler se vuelca en el túnel de la avenida Néstor Gambetta en el Callao. | Melissa Landa / La República

Durante la mañana del domingo 23 de noviembre, un tráiler se volcó dentro del túnel de la avenida Néstor Gambetta, en dirección al óvalo 200 Millas, en el distrito de Ventanilla (Callao), provocando la restricción total del tránsito vehicular. El accidente ocurrió alrededor de las 10:30 a. m. y dejó como saldo una persona herida. Se trata del conductor del vehículo, quien fue evacuado de inmediato a la clínica San Gabriel. No se reportaron más afectados.

Imágenes del lugar muestran al tráiler volcado sobre su lado derecho, mientras que el contenedor que transportaba quedó atravesado, bloqueando ambos sentidos de la vía. Según informó el brigadier del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Amado Atocha, el vehículo trasladaba productos variados.

Hasta el lugar llegaron unidades de la Policía Nacional, los Bomberos y personal de emergencia para controlar la situación y trabajar en el restablecimiento del tránsito. No se registraron fugas ni daños adicionales.

Por el momento, los equipos continúan con las labores para despejar completamente la vía y restablecer la circulación normal.

Noticia en desarrollo...

