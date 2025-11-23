HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,2 remeció Matucana, según IGP

El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 13 km al suroeste de Matucana, con una profundidad de 107 kilómetros.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.2 registrado el 23 de noviembre de 2025 a las 12:50 p. m. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 107 kilómetros y su epicentro se ubicó a 13 kilómetros al suroeste de Matucana, en la provincia de Huarochirí, región Lima, según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2025-0772.

Según el informe oficial emitido por la entidad correspondiente, el sismo registrado alcanzó una intensidad de nivel II-III en la zona de Chilca lo cual indica que fue percibido como un movimiento notable por la población. Hasta el momento, no se han registrado daños materiales de consideración.

El IGP emitió su reporte oficial y lo compartió en su cuenta de X. Foto: Captura.

El IGP emitió su reporte oficial y lo compartió en su cuenta de X. Foto: Captura.

lr.pe

Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y dirigirse de inmediato a las zonas de seguridad previamente señalizadas, tanto dentro como fuera de los edificios.
  • Brindar atención prioritaria a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
  • Mantenerse alejado de elementos peligrosos como ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y cualquier superficie de vidrio.
  • Evitar acercarse a cables eléctricos, postes y estructuras inestables cuando se esté en la vía pública.
  • Reconocer con anticipación las zonas seguras dentro y fuera del hogar.
  • Contar siempre con una mochila de emergencia que incluya mascarillas, alcohol, herramientas básicas, alimentos enlatados, una radio portátil, linterna y otros suministros esenciales para la supervivencia.

lr.pe

¿Qué llevar en una mochila de emergencia ante un sismo?

Para afrontar los días posteriores a un sismo, el Indeci recomienda tener lista una mochila de emergencia con los siguientes elementos esenciales:

  • Artículos de higiene personal: toallas de mano y de baño, cepillo y pasta dental, además de jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasas, alcohol, agua oxigenada, antisépticos (como aseptil rojo), medicamentos básicos y tratamientos específicos para los miembros de la familia.
  • Dinero en efectivo: preferiblemente en monedas para facilitar las compras durante una emergencia.
  • Abrigo: manta polar y un par de zapatos adicionales.
  • Alimentos no perecibles: agua embotellada sin gas (al menos medio litro por persona), barras de cereal, conservas, chocolates y otros productos de alto valor calórico.
  • Medios de comunicación y orientación: radio a pilas, linterna, silbato, duplicado de llaves del hogar y copias de documentos personales (como DNI o carné del seguro).
  • Herramientas y artículos varios: bolsas plásticas resistentes, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para cubrir superficies, cinta adhesiva y una manta o tapete aislante.
  • Artículos específicos: productos de higiene femenina, pañales y alimentos para bebés, además de insumos especiales para personas adultas mayores.

